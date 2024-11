¿Un colchón vegano y certificado por PETA? Existe, se llama COCOPEDIC y es chileno

El 1 de noviembre es el Día del Vegano, una efeméride que refleja el saludable mercado de productos veganos, que sigue creciendo a un ritmo sin precedentes. Según Statista, la industria de bienes veganos a nivel global alcanzó un valor de 23 mil millones de dólares en 2020, y se espera que crezca un 12 por ciento anual hasta 2030, impulsada por consumidores cada vez más conscientes de su impacto en el planeta.

En este contexto, las alternativas libres de crueldad animal y con certificaciones de sostenibilidad se han vuelto clave para empresas de todo tipo, especialmente en el sector del bienestar y descanso. Esta demanda está transformando la industria y empujando a los productores a innovar en materiales y procesos sostenibles.

En Chile, Compañías CIC, reconocida como Empresa B, ha logrado un hito en esta tendencia con COCOPEDIC, uno de los pocos productos 100% veganos en el país y que se diferencia por su composición de materiales naturales, como fibra de coco y látex, sin ningún componente animal.

“Nos desafiamos a ofrecer algo distinto y generar la necesidad”, dice a La Tercera Régulo Parodi, gerente de la unidad de colchones de CIC. Acá te contamos más sobre este producto que ha sido certificado por la organización internacional PETA.

Día del Vegano: origen e impacto global

El Día del Vegano, celebrado cada 1 de noviembre, fue establecido en 1994 por la Vegan Society en el Reino Unido para conmemorar los 50 años de la creación del término “veganismo”. Esta celebración destaca los beneficios de una vida libre de productos animales, desde el impacto en la salud hasta la sostenibilidad.

En las últimas décadas, el veganismo ha evolucionado de un movimiento de nicho a una tendencia global. Hoy, más del 1% de la población mundial sigue una dieta vegana, y cada año hay más consumidores que adoptan productos libres de crueldad animal en todas las categorías.

La industria de productos veganos ha crecido exponencialmente; se estima que alcanzará los 36 mil millones de dólares para 2030. Este crecimiento refleja el compromiso de las personas por reducir su huella ecológica y promover el bienestar animal.

Empresas de diversos sectores, desde alimentos hasta productos de bienestar, han respondido a esta demanda adoptando certificaciones y creando productos sostenibles. Con su colchón COCOPEDIC, Compañías CIC reafirma su compromiso con el descanso responsable y sin componentes de origen animal.

Además, a través de este producto, CIC se une a la celebración del Día del Vegano, ofreciendo una alternativa única en el mercado chileno que refleja los valores del veganismo y la sostenibilidad.

Descansar sobre materiales naturales

El colchón COCOPEDIC destaca por su composición cien por ciento natural y está pensado para ofrecer una experiencia de descanso cómodo y sostenible.

“Buscamos tecnologías distintas, rupturistas, innovadoras y, en este caso, sostenibles”, comenta Régulo Parodi, gerente de la unidad de colchones de CIC.

El colchón COCOPEDIC de CIC.

Fabricado con fibra de coco, látex natural y una funda de algodón orgánico, COCOPEDIC ofrece un soporte firme y duradero. “Este es un producto 100% natural en su composición”, añade Parodi. La fibra de coco brinda una estructura estable, mientras que el látex asegura comodidad y resiliencia, explica.

Además, el DICTUC evaluó la biodegradabilidad del colchón, y los resultados demostraron que, tras seis meses, el 55 por ciento de COCOPEDIC ya se había descompuesto. Esto garantiza que, al finalizar su vida útil, el colchón tendrá un impacto mínimo en el medioambiente.

“Es un producto que no necesita reciclarse”, explica Parodi, y destaca la diferencia entre COCOPEDIC y otros productos de descanso. Este enfoque refleja el compromiso de CIC con la sostenibilidad al ofrecer una alternativa innovadora y biodegradable.

COCOPEDIC: el único colchón chileno certificado por PETA

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) es la organización de derechos de los animales más grande del mundo, que promueve un estilo de vida libre de crueldad animal. Su certificación, otorgada solo a productos sin componentes de origen animal, respalda el compromiso de empresas que buscan ofrecer alternativas veganas y responsables.

El colchón COCOPEDIC, diseñado con materiales 100% de origen vegetal, es el único en Chile con certificación PETA. Para Compañías CIC, lograr esta distinción ha sido clave en su objetivo de abrir nuevos caminos en la industria del descanso.

“Nos permitimos salirnos de lo industrial”, dice Régulo Parodi sobre la producción de COCOPEDIC. La certificación de PETA es un aval que conecta a CIC con consumidores veganos y responsables en todo el mundo.

Una historia permite graficar este impacto.

En 2021, CIC donó un COCOPEDIC para una subasta a beneficio de PETA. La ganadora, Kelly Denney, miembro de PETA en Estados Unidos, expresó su entusiasmo en un video, destacando el compromiso de CIC con un descanso libre de crueldad animal.

“Amo el nombre COCOPEDIC”, dice Kelly en el video. “Me hace pensar en algo natural y me hace pensar en algo delicioso. También me suena a saludable. Cuando lo recibí pensé: ‘Esta es una pieza de artesanía de la más alta calidad’. Lo amo, ¡lo amo! Porque creo que es el mejor dormir que he tenido en mucho tiempo”.

La colaboración con PETA fortalece la visión de CIC de inspirar a vivir mejor, alineándose con un enfoque de responsabilidad ambiental y conciencia social que ya forma parte de su misión como Empresa B.

En una entrevista previa con La Tercera, su gerente general, Cristián Barreaux, destacó que la empresa tiene una especial preocupación por un triple impacto en su entorno: “crecer en equilibrio con el medio ambiente, innovar y actuar para crear valor, y cuidar a las personas y las comunidades”.

Un ejemplo de esto es el programa ReCICla Descanso que en los últimos cuatro años ha reciclado más de 14 mil colchones y bases de camas, y que recientemente firmó un convenio con la Municipalidad de Las Condes.