Claudio Grossman y Claudio Bravo reciben el Premio al Mérito 2024 de la Universidad Andrés Bello

El Premio al Mérito 2024 de la Universidad Andrés Bello (UNAB), que fue entregado esta semana en el Campus Casona de Las Condes, reconoció al reputado abogado Claudio Grossman y el ex arquero de la Selección Chilena Claudio Bravo coronaron la lista de nombres reconocidos por su colaboración al desarrollo nacional en sus respectivos ámbitos.

El galardón, entregado desde 2002, destaca a figuras influyentes de distintas disciplinas y busca reafirmar el compromiso de la institución con la excelencia y el mérito como motores de transformación.

Claudio Grossman, jurista vital en lo que fueron las causas ante La Haya contra Perú y Bolivia, fue distinguido como Figura del Año, el reconocimiento más importante de la jornada por su destacada trayectoria en derecho internacional, derechos humanos y educación superior.

El abogado de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias del Derecho de la Universidad de Ámsterdam es, además, una de las personas de mayor importancia en la educación jurídica.

Durante su discurso, Grossman agradeció a la universidad por el reconocimiento y destacó su conexión con Chile y su compromiso con los valores universales.

Claudio Grossman, jurista clave en los procesos frente a Corte Internacional de La Haya contra Perú y Bolivia, fue galardonado como Figura del Año. PABLO SANHUEZA

“El derecho debe ser una herramienta al servicio de la paz y la protección de los derechos fundamentales… Este premio es un reconocimiento colectivo a todos los que trabajan para que esos ideales sean una realidad”, afirmó el letrado.

El jurista también se refirió a la importancia que tienen las universidades como lugares de libertad plena para pensar y analizar fenómenos sociales, políticos y científicos.

“Es importante recalcar cuál es el rol de la universidad: constituirse en un espacio para la libertad plena de pensar y analizar desde distintas perspectivas fenómenos sociales, políticos y científicos”, enfatizó, y apuntó hacia lo relevante que es establecer conversaciones sin confrontaciones previas, en las que los prejuicios no afecten en potenciales diálogos. Sea tal o cual postura, debe primar siempre, enfatizó, el diálogo y el entendimiento del otro.

Claudio Bravo, recientemente retirado del fútbol profesional, fue galardonado en la categoría Deporte y Bienestar. PABLO SANHUEZA

Por su parte, Claudio Bravo, recientemente retirado del fútbol profesional local, fue galardonado en la categoría Deporte y Bienestar. Durante su intervención, reflexionó sobre los desafíos y logros de su carrera: “Siempre quise demostrar que se podía, que con esfuerzo y determinación los sueños se logran, a pesar de las carencias y dificultades”.

Destacó que “me tocó salir de una localidad muy rural, donde creo que el único que tenía las ideas claras era yo... Pasé por días de crisis, días malos, donde nadie creía en mí y las ayudas eran muy escasas”.

También se refirió al impacto del deporte en su vida y su deseo de contribuir a nivel social. “Recibir un premio acá hoy en día sigue siendo un indicador: me invita a reflexionar, a seguir ligado al deporte, a ayudar y contribuir porque hay más chicos que sí lo necesitan”, comentó.

Agregó, recordando a su padre, la importancia de la perseverancia y los valores. “Que no te olvides de tus raíces, de tus valores... que no te olvides de tu familia: eso es lo que siempre me guió”, planteó. “Desde pequeño soñaba con entrar a un club como Colo-Colo y, aunque el camino fue difícil, siempre tuve claro que los sueños se logran con esfuerzo y determinación”, dijo, y aseguró que el reconocimiento tendrá un lugar muy especial en su hogar.

Destacadas trayectorias

El rector de la Universidad Andrés Bello, Julio Castro, destacó en su discurso la relevancia de este reconocimiento y los valores que encarna.

“Estamos profundamente comprometidos como universidad con la excelencia y el mérito y, por tanto, reconocer en estas personas no hace más que volcar en ellos el trabajo que nuestra universidad entrega”, planteó. Además, señaló que cada uno de los reconocidos refleja de alguna manera los valores que la UNAB promueve, así como: pluralismo, inclusión, compromiso y calidad.

Julio Castro, rector de la UNAB, destaca la trascendencia del mérito como motor de transformación social y la educación en la construcción de un país más equitativo. PABLO SANHUEZA

Además de Grossman y Bravo, fueron reconocidas otras figuras destacadas en diversas áreas. Santiago Meza, director de la Camerata UNAB, recibió el galardón en la categoría Arte y Cultura por su aporte a la música clásica en Chile; Lily Ariztía, profesora y líder en educación, fue reconocida por su trabajo para reducir las brechas educativas en sectores vulnerables; Daniel Mansuy, cientista político y filósofo, fue premiado en Humanidades y Ciencias Sociales por su contribución al pensamiento crítico y el debate público; y Juan Carlos Castilla, biólogo marino de renombre internacional, fue distinguido en Ciencias por su labor en la conservación de ecosistemas costeros.

Al evento, realizado en el Campus Casona de Las Condes, asistieron otrora autoridades como el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el exministro Sergio Bitar. PABLO SANHUEZA

La ceremonia, que congregó a autoridades académicas, familiares de los premiados y líderes de diversos sectores, incluidos el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el exministro de Obras Públicas Sergio Bitar, concluyó con un llamado a valorar la excelencia como motor de cambio.

El Premio al Mérito 2024 no solo homenajeó trayectorias ejemplares, sino también reafirmó la misión de la Universidad Andrés Bello de fomentar el desarrollo del conocimiento y la sociedad a través de la promoción del mérito y la innovación.