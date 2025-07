Sadid Hasan: “En el futuro no habrá una competencia entre los humanos y la IA. Nosotros somos el piloto”

A nivel mundial, el 75% de los trabajadores reconoce que ha utilizado alguna herramienta de Inteligencia Artificial para desarrollar sus labores. De ellos, un 46% comenzó a usarlas en los últimos seis meses.

Las cifras son de Microsoft, empresa que tiene al doctor en Ciencias Sadid Hasan como su líder de Inteligencia Artificial y a la cabeza del desarrollo de Copilot, el asistente de IA de Microsoft 365.

Desde esa vereda, Hasan ha sido testigo privilegiado de la irrupción de esta herramienta en la vida de las personas gracias a la masificación de motores como el Chat GPT, que muchos ocupan para solucionar problemas de la vida diaria.

Sistemas de IA generativa como Chat GPT acercaron el mundo de la inteligencia artificial a las personas como ninguna herramienta lo había hecho antes. Jonathan Raa

Por eso, no le sorprende que la adaptación de las personas a la IA haya sido mucho más rápida de lo que fue, por ejemplo, al uso del computador personal o al de internet.

El impacto de la Inteligencia Artificial ha sido enorme, partiendo por la industria automotriz, el área de las finanzas e incluso de las manufacturas. Pero Hasan cree que su mayor impacto se verá en el campo de la biotecnología, la medicina y especialmente en la educación.

“La educación es la raíz de todo: siempre estamos aprendiendo en distintas materias, y podemos acelerar el viaje a ese conocimiento a través de la IA”, dijo el especialista en el comienzo de su conferencia “El futuro de la educación en la era de la Inteligencia Artificial”: la primera de la serie de encuentros virtuales llamada “Educación del futuro”, organizados por la Vicerrectoría de Transformación Digital de la Universidad Andrés Bello.

Durante su intervención, Sadid Hasan repasó la historia de la IA desde sus comienzos hasta hoy, con modelos fundacionales que han permitido analizar, filtrar y “aprender” a partir de millones de datos.

El desafío ahora es, cómo desarrollar modelos que no sólo escuchen y respondan, sino que sean capaces de hacer tareas e interactuar entre ellos, tomar decisiones, crear y auto-organizarse. Siempre, eso sí, con los seres humanos como figura central.

“Esto no significa que habrá una competencia entre los humanos y la IA”, aseguró Hasan.

“La idea es que los humanos más la IA puedan resolver los problemas con mayor rapidez, ya que cada uno tiene capacidades únicas. Los humanos podemos desarrollar aprendizaje continuo, podemos adaptarnos y tenemos emociones. Sin embargo, estamos limitados al tiempo: no podemos hacer multitareas porque nuestro cerebro no lo permite. Un solo humano no puede hacer todo, por eso el mundo está yendo hacia la colaboración”.

Hacia una enseñanza personalizada e inclusiva

La IA generativa ha permitido expandir límites y derribar barreras. Durante su exposición, Sadid Hasan puso como ejemplo la programación, tarea a la que hoy se pueden acercar más personas gracias a motores como Chat GPT.

“Mientras más herramientas de IA existan, habrá más mejorías. En el caso de los desarrolladores, los está empoderando para que transformen las industrias, y a las personas, para cambiar la sociedad”, dijo Hasan.

Por eso es tan importante que su crecimiento tenga como límites la responsabilidad, la amabilidad, la inclusión, la transparencia y el resguardo de la privacidad.

La IA generativa abre enormes potenciales para el desarrollo de una educación personalizada e inclusiva en la sala de clases.

“Son máquinas y sistemas, pero los responsables tras ellos son las personas. Somos nosotros quienes debemos ser responsables. El ser humano es el piloto; nosotros vamos tras el volante”, agregó el experto de Microsoft.

En el caso de la educación, la IA generativa está jugando un rol crucial en la educación personalizada y optimizada según las necesidades, intereses y talentos de cada estudiante. “El sistema actual está hecho para que todos sigan los mismos programas, las mismas charlas; la IA nos permite un aprendizaje que se adapta”, ejemplificó Sadid Hasan.

“Además, hay muchas tareas administrativas y de rutina que se pueden automatizar, como las evaluaciones de tareas y exámenes. Cuando yo era niño, los profesores pasaban la lista y se demoraban 10 minutos en saber qué niños habían asistido y quién no. Ahora, con la IA se puede monitorear la asistencia en tiempo real para que los profesores dediquen ese tiempo a solucionar problemas”.

El resultado será una educación más inclusiva y accesible, con una capacidad temprana para identificar a quienes tienen dificultades de aprendizaje.

“El sistema que usamos hoy es el peor”, terminó bromeando Hasan. “Pero porque siempre habrá uno mejor mañana. Por eso es importante reconocer las limitaciones de los modelos”. En eso, la masiva alfabetización en torno al tema será fundamental.