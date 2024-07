Presión mental: la principal lucha de quienes nos representarán en París 2024

La cita se aproxima a pasos agigantados. El 26 de julio comienzan los Juegos Olímpicos de París 2024, la fiesta global del deporte que reunirá a los mejores atletas del mundo y que se extenderá hasta el 11 de agosto. Serán alrededor de 10.500 participantes que competirán en 32 deportes en un evento que promueve valores como la amistad, el respeto, la inclusión, la igualdad, la sostenibilidad y la paz. Pero, sobre todo, el que más destaca es la excelencia.

Para conquistar los primeros lugares de sus disciplinas, los atletas se esfuerzan por alcanzar su máximo potencial, demostrando dedicación y compromiso para superar sus propios límites, luego de un arduo y extenso período de preparación que incluye sistemas de entrenamiento muy rigurosos. En este contexto, la psicología deportiva adquiere un rol fundamental, para ayudar a los deportistas a lidiar con la autoexigencia, el estrés y la presión.

Rodrigo Cauas Esturillo sabe de eso. Académico de la carrera de Entrenador Deportivo de la Universidad Andrés Bello (UNAB) en Viña del Mar, acaba de ser nombrado psicólogo deportivo de la Selección Chilena de Fútbol, donde ha tenido que ayudar a los jugadores a encarar todas las pruebas mentales que supone el deporte de alto rendimiento. Para ello ha contado con todas las herramientas que provee la evidencia científica.

La presión en general afecta negativamente el rendimiento. Hay muy pocos casos de deportistas que pueden gestionar bien esa presión para que no les afecte, dice el psicólogo.

“Gracias al avance que hemos tenido, no solo de los estudios de psicología, sino que también todo lo que se ha investigado a través de la neurociencia, ha permitido comprender la importancia de este trabajo, de esta profesión. Entonces se ha puesto en un lugar muy relevante el trabajo de entrenamiento mental”, explica el académico UNAB.

Hasta el momento, son 44 los chilenos clasificados a la cita de los cinco anillos y en países como el nuestro, donde los recursos para el trabajo deportivo escasean, la presión sobre ellos se multiplica.

En primer lugar tienen que alcanzar cierto rendimiento para mantener los recursos que el Estado invierte en ellos. Además, está la presión de su staff técnico, que ha invertido tiempo, esfuerzo y dedicación y por supuesto, el compromiso que sienten con sus familias y quienes los respaldan.

“La presión es cuando tú tienes cierto grado de obligación en lograr ciertos resultados o un crecimiento”, explica Rodrigo Cauas. La presión en general afecta negativamente el rendimiento. Hay muy pocos casos de deportistas que pueden gestionar bien esa presión para que no les afecte, dice el psicólogo.

La presión y el estrés son conceptos distintos. “Con el estrés ya estamos hablando de síntomas que pueden ser fisiológicos, motores o cognitivos, que afectan el rendimiento deportivo”, señala el académico UNAB. El estrés cognitivo “te afecta la cabeza, tienes dificultades para concentrarte, tienes pensamientos negativos”, agrega. Dependiendo de la sintomatología, hay distintas técnicas para cada una de las manifestaciones.

"Muchos de los deportistas que viajan a los Juegos Olímpicos, muchos de ellos compiten allí por primera vez. Entonces deberían centrar la visualización sobre imaginar que están ya en París, que están compitiendo, para prepararse mentalmente a eso", dice Rodrigo Cauas. Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport.

Para ayudarse en términos psicológicos, los atletas podrían recurrir a técnicas de respiración. Hoy día la neurociencia ha avanzado mucho en precisar el efecto positivo que tiene el respirar bien, no solo para el cuerpo sino también para el cerebro.

“Han determinado que el deportista que está permanentemente pensando cosas durante una competencia, genera una especie de basura neuronal, que le afecta y no le permite pensar claramente. La forma de limpiarlo es a través de la respiración”, explica Rodrigo Cauas.

Otro método es el mindfulness, que consiste en una práctica de atención plena donde hay que concentrarse en el momento presente de manera consciente y sin juzgar, observando pensamientos, emociones y sensaciones corporales tal como son. Y también está la visualización, que no es una técnica de relajación, pero que ayuda a gestionar mejor la ansiedad. Esta puede ser guiada por un especialista o los atletas la aprenden y la pueden realizar.

La visualización “es la técnica psicológica más importante para el entrenamiento mental. Y esto consiste en que el deportista pueda recrear situaciones que ha vivido anteriormente para volverla a vivenciar o crear una situación en su cabeza que no le ha tocado vivir. Por ejemplo, los deportistas que viajan a los Juegos Olímpicos, muchos de ellos compiten allí por primera vez. Entonces deberían centrar la visualización sobre imaginar que están ya en París, que están compitiendo, para prepararse mentalmente a eso”, explica el psicólogo deportivo.

Consejos para los atletas nacionales

Las recomendaciones de Rodrigo Cauas para los representantes del Team Chile y el Team ParaChile es que desarrollen rutinas psicológicas como la visualización “en estos momentos. Y no esperar llegar a los Juegos Olímpicos. Es muy importante que ellos incorporen distintas técnicas psicológicas, pero ahora, integradas a su funcionamiento deportivo, es decir, a su performance actual”, asegura.

Segundo, Rodrigo Cauas sugiere que trabajen lo que los especialistas llaman “la mochila psicológica de viaje”, que es esta mochila donde los deportistas cargan con muchas cosas: la autoexigencia, la presión de la gente, entre otros pesos. El académico UNAB explica que el objetivo es que “vaya sacando las piedras que no le corresponde llevar”.

“En el caso de un deportista que viaja a los Juegos Olímpicos y tiene la presión de lograr un buen resultado porque hace ocho Olimpíadas no hay participación en ese deporte, eso es una mochila que no tiene que cargar. Los resultados positivos anteriores no tienen nada que ver con lo que él va a hacer ahora. Él solo tiene que preocuparse de no ser segundo de sí mismo”, afirma Rodrigo Cauas.

"Los resultados positivos anteriores no tienen nada que ver con lo que los deportistas van a hacer ahora. Ellos solo tienen que preocuparse de no ser segundos de sí mismos”, afirma Rodrigo Cauas.

Sobre la impresión que tiene de la delegación chilena en París 2024, el psicólogo deportivo es optimista.

“Hemos crecido mucho en infraestructura, pero sobre todo hemos crecido mucho en la formación de las personas que trabajan con los deportistas y con los propios deportistas. Ha crecido mucho el deporte en términos de profesionalizarlo. Tenemos deportistas mejor preparados para la elite competitiva de lo que teníamos antes”.

“Por ejemplo, las federaciones deportivas ya tienen psicólogos dentro de sus cuerpos técnicos. O sea, más allá de que existen los psicólogos en el Centro de Alto Rendimiento, en el Comité Olímpico, hoy día las federaciones también los han incluido. Están mejor preparadas para apoyar al deportista”, afirma.

Rodrigo Cauas seguirá el desempeño de los chilenos en los Juegos Olímpicos al tiempo que desarrollará su labor docente en la UNAB y acompañará a la Selección Chilena de Fútbol en el proceso clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

“La universidad se ha portado muy bien porque me permitió, en este periodo más agudo de trabajo que fue la Copa América, hacer todo vía no presencial, entonces pude cerrar el semestre. Entendió la importancia y me dio la facilidad”, explica. Gracias a este apoyo, el académico proyecta seguir desempeñándose en su cargo.