¡A pedalear!

Mountain bike: tal como su nombre lo indica, se creó para la montaña. Tienen más cambios y neumáticos más anchos. Están las profesionales, exclusivas para deporte, y las masivas, que se pueden usar en cualquier terreno. Son ideales para quienes además de usarla para la ciudad, el fin de semana quieren subir el cerro.

Pistera: diseñadas para velódromo o pista al aire libre. No hay que confundirla con la rutera.

Rutera: son livianas y su objetivo es alcanzar altas velocidades en pavimento; hay quienes las usan para la ciudad.

Single speed: puede ser cualquier tipo de bicicleta que sea de una sola velocidad: de paseo, de ruta, etcétera. Se pueden usar para traslado urbano, pero son limitadas al no tener cambios.

Plegables: tienen ruedas más chicas y son más lentas. Están pensadas para la ‘última milla’, es decir, subirse a un metro o subirlas al auto.

Híbridas: son una mezcla entre las de montaña y las de ruta, una de las favoritas para uso urbano, ya que tienen ruedas intermedias y son muy cómodas.

Cargo bike: se suelen usar con cajón para trasladar cargas y niños; su origen se remonta a Holanda, donde se crearon para el traslado de barriles de cerveza. En Chile, @jmonsterbikes son especialistas.

Chancha: nombre coloquial que se le da a la clásica bicicleta, de bajo presupuesto, sin marcas y que su fin es simplemente trasladarse.

Cinco claves de la eléctricas

1. Para quién: Ideales para quienes necesiten una ‘ayuda’ o para quienes se trasladen a lugares con pendientes o simplemente no quieran transpirar, ya que se pueden usar como una moto o con pedaleo asistido.

2. Mantenciones: Cada seis meses se les debiese hacer un ‘chequeo’, pero no en todos los talleres las reparan. Antes de comprar revisar que la marca tenga servicio de posventa. Un buen dato es @la_ciclovia.

3. Carga batería: Depende de la marca y modelo, pero suele durar dos días con un uso moderado. Se enchufa solo la batería y la autonomía no se mide en horas, sino que en kilómetros. No deben pasar tres meses sin que se carguen.

4. Antes de comprar: ¿Qué distancia recorre?, ¿cuánto demora en cargarse la batería?, ¿qué sistema de asistencia tiene?, ¿tiene acelerador de puño?

5. Peso: Por la batería son más pesadas; si se quieren subir al metro o al auto hay que considerar su peso, que va entre 19 y 30 kilos

¿Cuál es mi estado físico? ¿La quiero solo para tramos cortos o largos? ¿Hay subidas y bajadas en mis rutas? Son las preguntas que hay que hacerse antes de elegir un modelo.

LOS CONSEJOS DE UN EXPERTO

Manuel Ocares Rodríguez (44) es mecánico de bicicletas autodidacta, tiene su propio taller –@servicleta– y es parte del directorio de Furiosos Ciclistas. Además, en su canal de YouTube e Instagram @Ruta_Cleta comparte todo su conocimiento.

1. No comprarse una de paseo, ya que son solo para tramos cortos, solo tienen cambios traseros y en viajes largos el ciclista termina muy cansado.

2. Para viajes de más de 5K pensar en una mountain bike o en una urbana más especializada (ver glosario).

3. Aprender a repararla. hay que saber qué mantenciones necesitan y poder hacerles reparaciones mínimas.

4. Neumáticos: que no sea tan anchos. Entre 1,50 y 1,90 pulgadas.

5. Materiales: más que fijarse en la marca, ver de qué están fabricadas (aluminio, acero, etc.).

6. Usadas: hay que tener ojo, ver que sean de marcas reconocidas y hacer preguntas técnicas a quien vende, así nos daremos cuenta de la autenticidad de lo que nos dicen.

7. Marcas: Merida, GT, Giant y Upland son algunas de las que recomienda.

8. Casco: invertir en un buen casco y siempre usarlo; le gustan los de @trip_helmets.

VOLMARK Hace seis años se dedican a las bicicletas eléctricas, las que fabrican en China y tienen modelos para diversos usos. “Se parece más a vender un auto, ya que hay un sistema eléctrico que cuidar, por eso la posventa es clave. La batería funciona como teléfono, no hay que enchufarlas a cada rato, solo en la noche o día por medio, según el uso”, explica Sebastián Celis, de la marca. volmark.cl

En octubre nació esta firma, cuyo modelo eléctrico y plegable cuenta con marco de magnesio. “Con la batería pesa 21 kilos, permite recorrer hasta 35 kilómetros en la función de acelerador de puño, lo cual es bastante considerando que del Apumanque a Plaza Italia hay 9 kilómetros. Cargándolas 20 días al mes, la cuenta sube cerca de $2.500 ”, dice Cristián Morán. onebike.cl

¿CON O SIN CAMBIOS?

La geografía de Santiago sí o sí implica enfrentarse a subidas y bajadas, por lo que la mayoría coincide en que es mejor con cambios. “Para mí es mejor con cambios, pero no es mandatario. No hay que tener prejuicios, para una bicicleta de traslado el número de cambios no hace gran diferencia. Más importante es comprar la talla correcta y pedir en la tienda que la entreguen con el asiento regulado”, dice Jorge Morales, quien hace triatlón y además tiene la tienda de bicicletas @monkeybikes_vitacura.