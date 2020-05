¡Bienvenida mascota!

CUANDO RECIBIMOS A UN PERRO

¿De raza o mestizo?: Si recibimos un perrito de raza hay que estudiar “sus necesidades, carácter, tamaño, debilidades (enfermedades) y fortalezas, y ver si el ambiente que le voy a ofrecer se adecua a esta raza. Si vivimos en departamento, elegir una mascota con carácter tranquilo y de tamaño pequeño. También debemos definir qué rol va a cumplir esta mascota en la familia: apoyo emocional, compañero de ejercicios, guardián, compañía, etc. Estos puntos nos pueden ayudar a elegir la mascota ideal”, cuenta Iván Arriagada, director de la clínica veterinaria Agrupet (www.agrupetclinica.cl)

En el caso de adoptar perritos mestizos, “es una gran opción esta ‘raza’ tan diversa en colores, tamaños, personalidades; son grandes mascotas por su mezcla de varias razas, tienden a ser mucho más sanos, sacan lo mejor de cada genética, son agradecidos, leales y sobre todo muy felices porque los han elegido a ser parte de una familia”, asegura Iván.

Edad para destetarlo: 2 meses aproximadamente.

¿Cómo enseñarle a ir al baño?: Es buena idea usar pañales absorbentes para enseñarles, y evitar los pastos y diario en un inicio. Es recomendable esconder las alfombras por un tiempo hasta que aprenda, ya que el perro buscará la superficie absorbente más llamativa para orinar. “Ir reforzando con un premio. Los primeros días hay que observarlo muchísimo, ojalá seguirlo después de comer al menos unos 5 minutos, porque así podemos capturar justo cuando haga en el pañal o lo podemos guiar. No castigar, aplaudir o poner la cabeza del cachorro en la orina, eso solo generará miedo”, recomienda la etóloga Daniela Araya, de @terapiaanimal.

Polerón Cool Pet (corderito), $15.000 en @roperros, marca creada por la veterinaria Paula Riveros, quien importa cosas exclusivas para ‘ese’ personaje tan importante dentro de los hogares. “Intento elegir cosas de muy buena calidad a un precio asequible, y durante la compra estoy asesorando en todo minuto al cliente”, nos cuenta.

Para evitar destrozos: Es buena idea suministrarle cosas para que pueda roer, como huesos especiales. “Un truco para evitar que muerda las manos es ponerse un treat en la mano y empuñarla, se la mostramos al cachorro y cada vez que lama nuestra mano abrimos y felicitamos dándole el premio, si nos muerde la mano se mantiene cerrada. No castigarlo cuando muerda ni ponerle cosas picantes”, aconseja Daniela.

Platos personalizados, desde $5.000 @guauf_chile WhatsApp +56 9 75811553

Limpiador de patas para perro, limpia la suciedad, barro y tierra con rapidez y facilidad. Solo hay que añadir agua al vaso, insertar la pata sucia y rotar suavemente. Talla L, $6.500; talla M, $5.500, @mueve_patitas

Chequeo médico: Apenas lo recibamos, realizarle un chequeo completo y desparasitación interna y externa. “También debemos esperar una semana antes de empezar con su calendario de vacunas. Las vacunas en perros son tres: la vacuna óctuple o séxtuple, la vacuna KC y la vacuna antirrábica. El calendario de vacunación en caninos depende de la edad y condición sanitaria del perrito. Lo más utilizado es la aplicación de un booster o refuerzo de la vacuna óctuple o séxtuple a los 2, 3 y 4 meses, luego se aplica la vacuna KC a los 5 meses y la vacuna antirrábica a los 6 meses”, cuenta el veterinario Iván Arriagada.

Tanto en perros como en gatos todas las vacunas deben repetirse de manera anual y la desparasitación interna se debe realizar cada 3 meses. La desparasitación externa para pulgas y garrapatas debe realizarse 1 vez al mes si se utilizan pipetas o cada 3 meses si se utilizan comprimidos.

En @simona_mascotas tienen estas bandanas y corbatines personalizados.

CUANDO RECIBIMOS A UN GATO

Hierba para gatos en @sangreverdechile, producto amigable con la naturaleza, con semillas de origen orgánico, cultivo ecológico que no usa pesticidas ni fertilizantes y su maceta es de tela geotextil y reutilizable. WhatsApp +56 987094193

Cachorro o de edad avanzada: ¿Queremos un gato chico o un gato adulto? “Lo más común es que la gente adopte gatitos cachorros, pero también hay mucha gente que ha decidido adoptar gatos adultos que por diferentes condiciones se quedan sin sus dueños”, cuenta Iván Arriagada.

Edad para destetarlo: A partir de la 4 semana de vida.

Tiempo de adaptación: 7 días aprox. “Los gatos son sumamente neofóbicos (miedo a las cosas nuevas), así que hay que dejarlos en una pieza pequeña y cerrada e ir de a poco presentándole la casa. Podemos añadir cajas y lugares como clóset para que se esconda, lo que es normal los primeros días. Evitar los espacios muy abiertos. Usar luz bajita, de 60 W, para disminuir el estrés. Abrir de a poco las puertas de la casa añadiendo Feliway (feromonas sintéticas que hacen que reconozcan la casa o departamento más rápido y baja el estrés) y alimento húmedo cada vez que presentemos un nuevo lugar. Suministrarle lugares en altura de tipo vertical para que se sienta seguro”, cuenta la etóloga Daniela Araya, de @terapiaanimal.

Cómo enseñarle a usar el arenero: Se recomienda poner la caja en un lugar donde no haya tránsito de gente y que esté alejada de artefactos que hagan sonido como lavadoras o jugueras. “Proveer un espacio tranquilo y escoger una buena arena que no sea ni de silicona ni con aromas, de piedras suaves y pequeñas y que no tire polvo. Buscar una caja donde quepa el gato y se pueda dar una vuelta, y rellenarla al menos de unos 7 cm de profundidad. Si hay más de un gato usar una caja para cada uno como mínimo”, dice Daniela.

Chequeo médico: Lo primero es un chequeo completo, junto con desparasitación interna y externa. Es muy importante realizar la desparasitación antes de ingresar un nuevo integrante, por la salud de otros animales y de los humanos que viven en la casa. “No es recomendable la aplicación de vacunas en la primera consulta, esperar 1 semana para que el gatito se adapte a las nuevas condiciones y que no presente signos ni síntomas de enfermedades que pudiera estar incubando. Si luego de 1 semana en su nueva casa no presenta signos de enfermedad se puede comenzar el calendario de vacunación, que será de acuerdo con la edad y condición sanitaria del gatito”, dice Arriagada. Existen 3 vacunas utilizadas en gatos: la vacuna triple felina, la vacuna de leucemia viral felina y la vacuna antirrábica. “El calendario de vacunación es siempre individual y depende del criterio del médico veterinario, lo más utilizado es realizar booster o refuerzo con la vacuna triple felina a los 2, 3 y 4 meses de edad, luego se aplica la vacuna de la leucemia a los 5 meses y la antirrábica a los 6 meses”, recomienda Iván de @agrupet

Baño para gato con filtro es ideal para atrapar y reducir olores, $40.990 en www.clubdeperrosygatos.cl

Catnip dental para gatos a $2.500 en @mueve_patitas

“Una mascota saludable, sea perro o gato, debería visitar a su veterinario cada 3 meses para actualizar su antiparasitario y 1 vez en el año para actualizar sus vacunas”, aconseja el veterinario Iván Arriagada. @agrupet

Collares con la información de la mascota. @tiendita_dognita hace envíos a todo Chile.

En @razas.cl hacen ropa exclusiva para perros y gatos inspiradas en las tendencias del año, como diseños tie dye.

Para mantener tu casa en orden y sin pelos

Usa telas repelentes como Aquaclean, que venden en Dominique Sumar. Son de fácil limpieza, ya que todas las manchas domésticas se limpian solo con agua. www.dominiquesumar.cl

Lava tu ropa con programas especiales y la secadora también ayuda a quitar pelos.

Usa un guante de goma de limpieza húmedo y pásalo por las superficies de los lugares donde ellos duermen su siesta. Es fácil y efectivo.

Si puedes, provéete del cepillo Autolimpieza Hertzko, que rasca y masajea a la mascota y ayuda a quitarles el pelo caído cuando están pelechando. Lo novedoso es que se autolimpia. En www.paris.cl a $38.990.

FUNDACIONES

Fundación Animal, @fundacionanimalchile

Dedicados al rescate de animales maltratados, abandonados y explotados.

Garras y Patas, @garrasypatas

Fundación protectora de animales domésticos en situación vulnerable y busca desarrollar una cultura de protección activa de la vida animal.

Perrigatunos, @perrigatunos

Difusión animalista en Chile creada para contar sobre animales en situación de abandono y promover la adopción responsable.

Fundación Chile Mestizo, @fundacionchilemestizo

Esta ONG está preocupada del bienestar animal, especialmente de perros, con años de experiencia en rescate, rehabilitación y adopción.