Cuando el arte se diseña

Incubadora de arte

En la primera curatoría de MOB Projects, lanzada en Ch.ACO 2018, se podían leer nombres como las oficinas de arquitectura MAIO, SAMI Arquitectos, Boris Gusic & Lucio Crignola, Nicolás Aracena y artistas como Benjamín Ossa, Iván Navarro y Courtney Smith, quienes pasaron el arte al mobiliario exclusivo. De ahí fueron seleccionados para la Trienal de Arquitectura de Lisboa 2019. “En dicha oportunidad logramos presentar en extenso nuestra primera colección, incluyendo los proyectos desarrollados en Chile junto con las otras piezas producidas en Portugal”, cuenta Eduardo Corales, de MOB Projects.

Hoy se encuentran exponiendo, de manera virtual, en la presentación a cargo del grupo de diseñadores MOVIMENTO (UK) a través de la plataforma The Lost Place (thelostplace.club) y prepararán un workshop interdisciplinar para TAW, Tirana Architecture Week, en Albania, a fines de septiembre.

Root

Así se llama este diseño del arquitecto nacional Matías Ruiz, que nace del encargo de uno de sus clientes que le pidió desarrollar un objeto con una madera escultórica. “Básicamente se generó una estructura simple que alberga la pieza de madera y la puse en valor de una forma escultórica y no funcional.... así como los museos exhiben y protegen sus piezas de arte. Los materiales utilizados para esta estructura fueron acero y cristal incoloro. Cada mesa es distinta de otra ya que la madera que utilizamos no es obtenida de procesos en serie.... sino de un proceso de búsqueda y recolección artesanal”, nos cuenta el arquitecto.

La escultura hecha luz

El busto de un dios griego con luz dentro de su cara es parte de una serie de esculturas funcionales que elaboró el artista chileno, radicado en Nueva York, Sebastián Errázuriz para David Gill Gallery, en Londres.

Punto de encuentro

A Whole New World (A.W.N.W.) nació en 2017 cuando Piedad Aguilar volvió a Chile después de estudiar un Máster en Moda en Goldsmiths, en Londres. Estando allá conoció la máquina Hand Tufting Gun, “que por medio de presión de aire hace loops de lana sobre una superficie textil tensa y que se maneja de manera manual y libre. En paralelo a eso, mis estudios estaban dirigidos hacia el análisis del lenguaje y la comunicación en la moda, donde los textiles juegan un papel superimportante; esa investigación me llevó a las alfombras de guerra y ahí llegué a un punto de encuentro. Me puse a investigar la simbología de ellas y cómo la representación se convertía en un lenguaje que narraba historias (en las alfombras y en otros tipos de textiles también). Finalmente, mi tesis se basó en el desarrollo de una metodología de investigación que tenía como resultado final la elaboración de una alfombra que narraba los resultados de esta”.

Cuando volvió a Chile instaló su taller de alfombras, haciendo clases en distintas universidades y gestionando otros proyectos relacionados al arte y el textil.

En el taller de A Whole New World, Piedad diseña y produce las alfombras completas.

Inspiración: Me interesan las formas orgánicas que se complementan. Plantas, flores y musgos, lugares submarinos, formas raras que parecen otra cosa, sombras. También busco referencias en el arte impresionista.

