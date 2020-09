Cuidarse desde adentro hacia afuera...

Barrios imaginarios

Emilia Edwards, periodista y fotógrafa, crea espacios nuevos y a la vez familiares a través de collages digitales. Los últimos años ha fotografiado el barrio donde vive, creando casas imaginarias hechas con rejas, puertas, ventanas, autos, mascotas y plantas que encuentra en sus caminatas. Retrata detalles que le llaman la atención, los recorta y luego los une de manera aleatoria creando nuevas construcciones con pedazos dispersos de un mismo barrio. @estudio_collage

Laboratorio Olfativo

Jabones escultóricos creados a partir de aceites vegetales y cuyos olores son “una mezcla de acordes de flores, resinas y maderas que compongo en mi laboratorio”, cuenta Álvaro Renner. Sobre su marca, dice que es el primer nombre científico de una planta de flor blanca y hermafrodita. “Creo que gran parte de lo que me llevó a usarlo es la poca certeza de su significado y como suena, ese llamado a saber qué es, de dónde viene, qué significa. En lo personal, el misterio es algo que me moviliza, me resulta un recurso lindo de explorar en el mundo de la belleza. Tiene amplitud y no tiene género, y es lo que quiero que transmita”. @_opulus_

Diseño inteligente

Dicen que es reconocida mundialmente como el Apple de la piel. Foreo, con más de 140 premios internacionales, lanza en Chile Luna 3, un equipo de limpieza facial tecnológico y estilo escandinavo que elimina el 99,5% de impurezas y la polución. Con la aplicación “Foreo for You” a través de Bluetooth puedes seleccionar 1 de las 16 intensidades para una rutina de skincare y masajes. Hay para pieles normal, sensible y mixta. Disponible en mispa.cl, blushbar.cl y falabella.cl.

Puro

Ofrece productos locales, naturales y libres de alérgenos comunes para acompañar a quienes tengan alergias alimentarias a través de una experiencia cálida y cercana. Este es uno de sus productos:aloe gel puro, orgánico y libre de aloína,apto para veganos, libre de gluten. @almacenfibra

Equilibrio

Purificador de ambientes y relajante natural que ayuda a controlar estados de ánimo y fatiga, este es un aromatizante para ambientes y desinfectante, que también funciona en ropa de cama, tapices y otros. Es chileno, hecho con plantas nativas y no testeado en animales. @floresencianaturalcosmetics

Primera Persona

Itxiar Arrasate @itxiar.restaura

“Soy licenciada en Artes Visuales y me especialicé en restauración y conservación de bienes culturales en Barcelona. Allí estudié el amplio abanico de áreas que abarca la restauración, llevando la teoría a la práctica in situ (museos, laboratorios, ruinas, etc.). Así me fui enamorando de dos áreas en particular, la restauración de material arqueológico (cerámica, vidrio, huesos y metales) y la restauración de pintura de caballete.

Volví a Chile para dedicarme a este oficio, que es lo que me apasiona, y me instalé en un taller donde trabajo por encargos particulares principalmente, que tengan que ver con estas dos áreas, pero también si algo me atrae y me motiva, acepto el desafío.

La restauración cumple la función de salvaguardar y devolver la significación a una pieza u obra según su materialidad y técnica. Respetando su originalidad para que esta vuelva a evocar lo mismo que antes. Mediante un trabajo minucioso y delicado logro acercarme a esta historia y valor que tienen las obras, y eso es algo que me encanta. Esto intento reflejarlo en mis redes sociales, donde cuento más sobre los objetos, de dónde vienen y los procesos e intervenciones que realizo en cada uno de ellos”.