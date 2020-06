El ancla de una trotamundos

Madeleine Stein es una mujer con agallas. Como un cometa que sale hacia el cielo, viajó y vivió en más de 11 países desde que nació, solo estando en Chile 1 año cuando tenía 8 y luego cuando cursaba segundo y tercero medio, alrededor de los 17 años. Dice que casi no es chilena, sin embargo, siente que los es de una manera profunda. Su modo de expresarse y de hablar denotan a una mujer fuerte, de mundo, abierta a lo próximo, al siguiente paso, a la aventura. Se cambió de casa un millón de veces, aprendió el idioma de cada país en tiempo récord, así como sus costumbres, su cultura, su literatura. "Mi papá, primera generación nacida en Chile, fue diplomático de carrera. Mientras representó a Chile en todo el mundo, nosotros nunca vivimos en nuestro país. Crecimos cambiándonos cada dos años, pero creo que ninguno de nosotros como niños jamás sentimos esa inestabilidad, porque mi mamá hacía un hogar en cualquier lugar donde llegábamos. Eso implicaba que nos íbamos cambiando con los libros y con las cosas a las que les teníamos cariño. Porque en el fondo, siempre hay un enorme deseo de pertenecer. Y siempre éramos locales. Había que aprender el idioma, había que ir al colegio público del barrio, leer la historia y la literatura de ese país", recuerda Madeleine, con cariño.

Luego la vida se fue desarrollando, y llegó el punto en que ya no era tan niña, que ya no vivía con su madre, y que esa contención se la debía dar ella misma. Conoció a su ex marido (que no era diplomático, pero por su trabajo en una multinacional debían cambiarse de país todo el tiempo) y estuvieron juntos 20 años. En el intertanto, Madeleine intentó replicar lo que hacía su mamá con los cambios de casa, llevarse lo que en realidad le hacía sentido, para pertenecer.

Tuvieron a sus tres hijos, Nicola (33) que nació en México, Thomas (28) que nació en Lisboa y a Lucas (24), en Zúrich.

El descubrimiento de Gudiolo

Madeleine dice que todas las buenas ideas en su familia se le ocurren a su madre. Y fue a su madre a la que se le ocurrió, en un momento que estaban todos repartidos por el mundo, que debían tener una casa para reunirse, un lugar de encuentro. Fue ahí cuando saltó a la mesa la idea de que fuera en Italia. Y compraron, en la región de Umbria, a 2 horas en auto de Roma, el Gudiolo, una casa con aspecto de ruinas, que hoy es una casa con cara de amor. "Encontramos unas ruinas, piedras de más o menos del s. XVI y XVII pero la parte más antigua es del s.XV. Fuimos restaurando esta casa que se transformó en un enorme acto de amor. Nos acogió, nos permitió a mí y a mis hijos, y hoy en día con todos los amigos de mis hijos también, inventar raíces. Es decir, 'ok, no las tenemos pero aquí vamos a empezar a plantarlas'. Eso se lo debemos a Gudiolo, al pueblito de al lado llamado Sant Giovanni del Pantano, con no más de 90 habitantes. La casa estaba en ruinas totalmente, hacía más de 200 años que no era habitada. No tenía electricidad, ni agua ni nada. Las reglas en Italia para restaurar las casas son muy rigurosas, no puedes cambiar siquiera el tamaño de una ventana; y es así como protegen su patrimonio cultural".

Desde el 2019 Madeleine se fue a vivir a Gudiolo, pero entre mayo y septiembre arrienda la casa por semana a huéspedes, viajeros del mundo. Estos, además de pasar un rato maravilloso en los mejores paisajes de Europa y alojados en esta casa espectacular, pueden optar por disfrutar de la comida local en manos de un chef, disfrutar del antiguo vino de Umbría, pasear por las ciudades cercanas de la región que albergan tesoros artísticos de Piero della Francesca, Raphael, Luca Signorelli, Perugino y otros maestros del Renacimiento; abastecerse con la huerta de la casa, empaparse de los campos de olivos y las lavandas.

"Cuando has tenido una vida tan itinerante, lo que te hace pertenecer es el grupo de amigos que tienes. A veces me comparo con mis primas que se quedaron en Chile, nunca tuve la experiencia de crecer con ellas, entonces eso hace que los amigos que tú eliges son tu familia, y yo tengo la suerte de que no necesito hacer el almuerzo de los abuelos todos los domingos; nuestros amigos son transversales en las generaciones", termina Madeleine. www.gudiolo.com

“Esta casa la compramos hace 35 años atrás en una época en que la gente del pueblito no podía creer que llegaran estos locos, extranjeros, y que quisieran restaurar este puñado de piedras. Para todos los italianos que viven en este tipo de zonas, los recuerdos eran muy difíciles. No nos podemos olvidar que hasta la Segunda Guerra Mundial, en toda esa parte de Italia, la vida era rural y la gente que vivía ahí tenía una vida muy difícil, con un invierno muy duro”, Madeleine.

Alrededor de la casa, un paisaje hermoso atrapa la vista. ÁRBOLES DE OLIVOS, ALGUNOS TIENEN MÁS DE MIL AÑOS Y SIGUEN PRODUCIENDO ACEITUNAS. TAMBIÉN HAY LAVANDAS Y ROMERO.









Umbria, donde se emplaza la casa, es la única región en Italia que no limita con otro país y no limita con el mar.

“En el invierno me paso toda la mañana buscando la madera para las chimeneas porque o si no la noche se hace dura. Todo se hace alrededor de la cocina, uno hace los ravioli, otro se levanta a las 6 AM para hacer el pan, el otro prepa-ra ñoquis...”, cuenta Madeleine.

GUDIOLO, el nombre de la casa es también el nombre del cerro donde se emplaza.

“NO SOY APEGADA A COSAS, pero los libros y algunos recuerdos siempre se cambian conmigo. Por ejemplo: un buda precioso del s. XVII cuando vivíamos en Malasia, unos caballos de madera de circo de finales del S. XIX de cuando vivíamos en México, que yo creo que hacen parte de esa misma emoción de cuando era chica, la que mi mamá en cualquier lugar hacía una casa. A lo mejor, ese entorno, esa seguridad, si vives en el mismo lugar siempre, te la da tus amigos, tu familia, el colegio, el idioma”,dice Madeleine.

