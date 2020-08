Cuando hace cinco años Constanza Güell, Elisa Ibáñez y Alfonso Díaz formaron Antenna recibieron todo tipo de comentarios que decían que en Chile no había buenos artistas y espacios, que muy pronto se les agotarían los contenidos. Existieron muchas dudas provenientes del mundo del arte y de la sociedad misma. “Estaba la impresión de que a la gente en nuestro país no le interesaba el arte chileno. Nosotros decíamos que no era falta de interés, sino falta de conocimiento y espacios de encuentro en torno a nuestros artistas y arte”, dice Alfonso Díaz, director y fundador de Antenna.

Entre tantas opiniones que recibían, ellos tenían una certeza: el arte es infinito.

Las cifras lo comprueban: a la fecha han realizado más de 240 encuentros con artistas en 125 espacios de arte como museos, centros culturales, galerías, talleres de artistas, colecciones públicas y privadas, entre muchos otros. Además han desarrollado proyectos apoyando el trabajo de artistas, arquitectos, curadores, museos y participaciones nacionales en importantes eventos mundiales, siendo ya más de 25 iniciativas desarrolladas en colaboración con el mundo público y privado. “Hemos implementado acciones que fueran coherentes con el quehacer de las empresas y que al mismo tiempo tuvieran un impacto relevante en el mundo del arte”. Gracias a estas alianzas y la comunidad de socios han apoyado importantes proyectos como la Bienal de Artes Mediales de Santiago, a Voluspa Jarpa en la Bienal de Arte de Venecia y su individual en el Museo Malba de Buenos Aires, y a Smiljan Radić en el desarrollo y edición de su primer libro monográfico: “Obra Gruesa”, hecho en alianza con Ediciones Puro Chile y Hatje Cantz.

Claramente el escenario mundial y específicamente cultural nacional ha cambiado en cinco años, y ha tenido un acelerador en los últimos meses frente a la crisis multisistémica que los llevó a readaptarse y responder a las nuevas necesidades. “En estos contextos, radicales y transformadores, Fundación Antenna ha tenido un norte claro, pues sabemos que las artes y la cultura son los espacios de libertad y de diálogo que se requieren para reflexionar y encontrar bienestar. Es por esto que hoy más que nunca seguir adelante con nuestra misión se ha tornado en una responsabilidad social y en un compromiso con las personas, donde el apoyo y participación de la comunidad de socios Antenna ha sido vital”, cuenta la directora y fundadora de Antenna, Constanza Güell.

Dos instancias distintas de las acciones de Antenna: El libro “Obra Gruesa”, que recoge el trabajo del arquitecto Smiljan Radić, y visita guiada a la exposición “La Memoria, la Historia, el Olvido”, de Samy Benmayor, en el Museo MAVI este 2020.

Evolución cultural

Están seguros del poder transformador de las artes y la cultura. “La parte compleja está en si seremos capaces de unir las voluntades que se requieren para hacer algo a nivel país y que no tome muchos años. Porque la urgencia que tenemos es real y por lo tanto hay que actuar ya”, cuenta Elisa Ibáñez, directora y fundadora de Antenna.

Por su parte están tranquilos y confiados porque cuentan con todas las herramientas y conocimientos para hacerlo, han probado las distintas metodologías e implementado sólidos canales de difusión. “La comunidad se siente parte del proyecto y están todos los ingredientes para que el micelio empiece su expansión”, comenta Elisa Ibáñez.

A cinco años de su creación se dan cuenta de que todo nace en la comunidad. “Gracias a ella la fundación existe y gracias a ella han nacido una serie de acciones y proyectos. Su potencial filantrópico es enorme, no solo por los recursos económicos; cada socio aporta también su propio conocimiento y redes. Es como un tejido”, comenta Constanza Güell.

“Antenna se ha consolidado como una organización que propone nuevas maneras de acercar y expandir el arte en nuestro país. Somos un mediador y conector entre el arte y la sociedad en Chile”, comenta Alfonso Díaz.

Este año comenzaron con uno de sus proyectos filantrópicos más importantes a largo plazo: Onda, una plataforma gratuita, transversal y colaborativa que busca ampliar la relación de las personas con la cultura. “Onda es el medio para llegar a todas las artes y ampliar la red de colaboración con el mundo cultural. También es una manera de facilitar el acceso a la cultura y democratizar su consumo. Onda es una agenda online gratuita que ofrece panoramas culturales en todo Chile y un espacio de difusión para creativos en más de 12 disciplinas”, dice Elisa Ibáñez.

Antenna revivirá su primera sesión con una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube, este martes 11 de agosto a las 21:00 h, donde todo el público tendrá la oportunidad de disfrutar de una entrevista con el reconocido artista Iván Navarro, quien luego hará una obertura musical realizada por Colombina Parra.

