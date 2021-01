La piscina revalorizada

Quiero tener piscina

Pablo Acevedo, encargado de proyectos de Piscinas de Diseño, especialistas en patios y piscinas estructurales, básicas y full equipadas, nos resume los pasos a seguir para construir una piscina:

1. Escoger un lugar que tenga asoleamiento de tarde; la mañana no alcanza para temperar el agua.

2. Idealmente debe ser la cota más alta en el terreno para no captar la tierra que arrastra la lluvia. Si se insiste en una parte baja será necesario un diseño especial para desviar esas aguas lluvia.

3. La proporción debe ser acorde al jardín o terreno.

4. Aunque es posible intervenirlas, es mejor instalar los equipamientos interiores (como blowers, hidromasaje, nado contra corriente) desde el principio del proyecto. @piscinascondiseno

Piscina estructural de Piscinas con diseño.

Consejos

-Presupuesto

“En este tipo de proyectos los valores bajos se asocian a mala construcción y funcionamiento. Se trata de una obra hidráulica en que los errores se pagan caro”.

-Tiempo

“Muchos están ofreciendo plazos irreales. El hormigón requiere un tiempo de fraguado, ese proceso no se puede apurar. Para nosotros son al menos ocho semanas”.

Quiero mejorar mi piscina

Un deck duradero

“El nuestro es un tablón macizo por lo tanto no tiene riesgos de hundirse, doblarse o quebrarse. Pero independiente de la calidad del deck, hay que asegurarse de que el suelo esté en condiciones para instalarlo. No se puede poner directamente sobre el pasto o la tierra, debe haber una estructura abajo que lo resista”, explica Andrea Arteaga jefa de marketing de DVP, expertos en cubiertas y revestimientos.

Los tablones de DVP están hechos con un compost de resinas plásticas y madera, lo que los hace antideslizantes, resistentes a humedad y hongos; no necesitan sellos, no se desgastan, no hay que barnizarlos; y la instalación es rápida y fácil a través de conectores. Tienen una vida estimada de 10 años en uso comercial y 25 en residencial. dvp.cl

Deck de madera y resina plástica de DVP.

Proteger

Ángel Royo, gerente técnico de Piscineria asegura que ninguna medida puede suplir la vigilancia de un adulto cuando hay niños cerca o en una piscina; pero la seguridad se puede aumentar con equipos como:

-La tradicional reja de seguridad de un 1,5 m de altura, con chapa de seguridad magnética.

-Se complementa con una alarma que es como un brazo con una parte sumergida en el agua. Ante cualquier perturbación importante el sensor emite una señal de alarma a un receptor que se puede ubicar en distintas partes del hogar.

-Desinfección por sal: agua libre de virus y bacterias evitando la irritación de las mucosas, los ojos y daños al pelo. @piscineriachile

Las alarmas de piscina han venido a reemplazar otras medidas más engorrosas de desintestinar. sigue siendo fundamental la supervisión de adultos.

¿Madera plástica para el deck?

EverWood es un gran ejemplo de economía circular. A través de una alianza, obtienen el plástico de envases como los de cloro y otros químicos y alimentos -envases y embalajes de acuerdo a la clasificación de la REP- , los que trituran hasta formar chips. En la extrusora esos chips se perfilan como tablas con textura muy similar a la madera natural. El material que resulta se trabaja con las mismas técnicas de la carpintería y además de ser reciclado y reciclable, es muy durable, no se corroe, es ideal para ambientes salinos, es hidrófugo y no necesita mantención. @everwood_maderaplastica

La madera plástica se trabaja con las mismas técnicas de la carpintería.

Sombra

CAMONET® es una red de sombreo importada de Nueva Zelanda. Creada como camuflaje durante la Segunda Guerra, logra un efecto natural como el de los árboles, ya que permite el paso del sol y del aire fresco en su justa medida, evitando así el efecto invernadero típico de otros sistemas de sombreo. @camonetchile

El diseño de CAMONET® se origina en la Segunda Guerra Mundial.

Iluminar

En opinión del diseñador lumínico Rafael Rivera la tecnología led y la posibilidad de usar la piscina más meses al año (gracias a la temperación) cambiaron todo. “Ya no tienen un uso exclusivo de verano y ahora se incluyen en el proyecto lumínico total”, explica.

Color

“A mucha gente no le gusta el led frío de piscina y la ilumina con RGB, un dispositivo que permite cambiar colores. Lo he propuesto para jugar con los tonos turquesa o blanco cálido. Hay una actitud más osada y la piscina es el lugar para eso”.

Textura

“Clientes lo han visto ejecutado en otras partes y lo quieren: en lugar de poner dos o tres focos, poner 20, pero más chicos y con óptica más cerrada, que dibujen haces de luz en el agua, construyendo una nueva lectura del volumen de noche. Es una de las formas en que puedes transformar la piscina en una verdadera instalación lumínica”. @rtra

De acuerdo al diseñador Rafael Rivera la piscina empezó a considerarse dentro del proyecto de iluminación total.

Hue go

Permite crear el ambiente ideal dentro y fuera del hogar. Su batería recargable entrega desde 2,5 horas de iluminación inteligente brillante hasta 18 horas, solo con el efecto de luz Cozy Candle.

A través de la aplicación Philips Hue, que se descarga de forma gratuita desde cualquier dispositivo móvil en las tiendas Google Play Store para Android y App Store para iOS, cada usuario puede regular la intensidad, controlar el encendido y apagado de manera remota y jugar con los más de 16 millones de colores para adaptar su hogar de acuerdo con cada necesidad.

Hue Go de Philips.

Temperar

¿Por qué limitarnos a usar la piscina solo tres meses al año? Michel Retamal, jefe de ventas de Perfect Pool, especialistas en temperado de piscinas nos explica las claves de este proceso:

-Se puede temperar CUALQUIER piscina que ya esté fabricada y funcionando, solo se requiere que tenga un filtro y una bomba de agua.

-Con una bomba de calor aerotérmica se puede temperar una piscina al aire libre por nueve meses, desde septiembre hasta fines de mayo, a 28° como mínimo.

-Mientras las calderas a gas significaban un gasto de unos 400 mil pesos para una piscina estándar de una casa. Esta tecnología asegura un gasto de entre 25 y 50 mil pesos mensuales en la misma piscina.

-La inversión inicial es de entre 1,5 a 2 millones. Pero no olvidar: agua como en el caribe nueve meses al año, de manera eficiente y limpia. @perfectpoolchile

La bomba de calor aerotérmica se puede instalar en cualquier piscina que ya esté funcionando.

Complementos

Reposera Maresias

Diseño de Carlos Motta. Madera Cumaru con cinta Ferrari, @delinearechile

Alfombras suecas

Tiras de PVC tejido, de la marca Pappelina. Ideales para exterior, no se destiñen, se lavan en la maquina de lavar o directamente son agua y escobilla, son hipoalergénicas y reciclables (Estudio Varo).

Ducha exterior

Modelo INOX 316, con ducha fija y ducha teléfono, especial para ser usada en el exterior, incluso en ambientes salinos. Marca Bongio @estudiovaro

Mosaico ONIX

Mosaico de vidrio reciclado, cuadrados de 5×5 cm y 5,3 mm de espesor. Palmetas de puntos de PU de 31.1×31.1 cm en terminación brillante. Para piso y muro. Atika.cl