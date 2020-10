Reino Animal

Rosa y Papel

Así se llama un proyecto donde lo simple se convierte en un objeto para atesorar. “Busca conectar a las personas con su lado más ingenuo y natural”, nos cuenta su creadora, Rosa Hernández, que sigue un proceso creativo intuitivo, donde lleva la naturaleza y los animales al frente. “Los animales y la naturaleza han estado presentes en mi vida desde que tengo memoria. Mis padres me enseñaron el respeto y amor hacia estos seres maravillosos. Estudie ecología y paisajismo, y eso marcó un profundo sentimiento hacia nuestra fauna nativa, que trato de incluir en mis diseños como una forma de educar. Creo que la decisión de incluirlos en mi artesanía fue espontánea, son parte de mi imaginario, de mi alma”, dice Rosa. @rosaypapel

Música de pelos

Animal Band está formado por un grupo de músicos madrileños que cada vez que dan un concierto, lo hacen teniendo solo animales como público. En su cuenta de Facebook lo dicen clarito: “Somos la única banda que solo toca para animales, ellos son la única fuente para entender las emociones puras”. Cacatúas, vacas, pingüinos y burros, entre otros animales, han disfrutado de la música reaccionando tiernamente frente a ella. @animalbandoficial

Amistad incondicional

Hecho en formato documental, “Los reyes” cuenta la historia de dos perros callejeros inseparables: Fútbol y Chola. Ambos viven en el skatepark del Parque Los Reyes, de Santiago, y juegan obsesivamente con una pelota de tenis. De increíble sensibilidad, esta pieza audiovisual se convierte una obra maestra por contar con arte las emociones no verbalizadas de lo que significa la amistad sin palabras entre dos perros, mientras en voz en off corren los testimonios de adolescentes en rebelión.

Donde: Disponible en ondamedia.cl

Mariposa al cuello

“Las mariposas son un símbolo de transformación a un estado superior. Para mí representan optimismo y superación, dos virtudes que debemos abrazar en este tiempo”, dice Vania Ruiz, diseñadora chilena detrás de la marca Casa Kiro, que subastó este collar Piano Key Wings el pasado 15 de octubre por el New York Museum of Arts and Design. La pieza está hecha en resina epóxica pintada a mano y plata, se inspiró en las alas de las mariposas “llave de piano” y “morpho”. casakiro.cl