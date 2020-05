Toques vibrantes

Pásale el paño que no hace daño

Con goma eva forra un uslero o un rodillo pequeño y corta 6 franjas de aproximadamente 1 centímetro o más, dependiendo del diseño que desees. Pega muy bien las franjas con la pistola de silicona, cuida que no se corran y que sean dobles para generar volumen. Coloca tu tela o paño con una superficie de base para que no traspase la pintura, y en otro lugar unta con pintura el rodillo. Pásalo de forma vertical y constante, sin presionar, para que no queden manchas. Lo importante es generar líneas continuas, pero ten claro que no son perfectas y que en esa imperfección está lo hermoso.

Materiales

• Telas de algodón, lino o seda del color que desees (Siena, @sienatelas)

• Uslero o rodillo

• Goma eva

• Pistola de silicona

• Pintura para telas (Kreul Javana, 50 ml variedad de colores, $3.990 en www.artepapel.cl)

Importante

Deja secar los paños por un par de días para que se fije la pintura. También puedes plancharlos con otra tela, por el revés, para acelerar el proceso. Cuando untes la pintura ten en cuenta no dejar excesos para que no se manche tu tela.