20tn Century ya desarrolla una nueva película de Master and Commander

No poca gente ha puesto siempre sobre la mesa el hecho de que “Master and Commander: The Far Side of the World”, dirigida por Peter Weir, merecía una secuela. De hecho, aquello era posible debido a que la película era una adaptación sobre los libros de Patrick O’Brian que seguían a las aventuras del Capitán Jack Aubrey y su amigo, el cirujano naval Stephen Maturin.

Pero más allá del interés que siempre ha manifestado el actor Russell Crowe, quien protagonizó la película de Weir, la notable producción marítima nunca dio pie a una continuación.

Aquello cambiará, ya que al menos los personajes podrán volver a la pantalla grande. El portal Deadline informó que 20th Century Studios, que ahora es una subsidiaria de Disney, ya está desarrollando una nueva película basada en las novelas de O’Brian.

A cargo del proyecto estará el guionista Patrick Ness (A Monster Calls), quien tomará como base al primer libro de la serie llamado precisamente Master and Commander. De ahí que la película - que por ahora no tiene director ni actores involucrados - necesitará de un nuevo elenco para contar los inicios de la amistad entre el capitán Aubrey y el doctor Maturin.

Para finalizar, tengan en cuenta que la película de Weir - que tuvo 10 nominaciones a los Premios Oscar - tomó como base a tres novelas de O’Brian, aunque no fue una adaptación directa de ninguno de ellos. En total, existen una docena de libros que podrían servir de base a toda una saga de aventuras marítimas.