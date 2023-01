A Dave Bautista le gustaría interpretar a Bane en las nuevas películas de DC, pero cree que eso no sucederá

Dave Bautista colaboró con James Gunn en las películas de los Guardianes de la Galaxia para Marvel Studios, pero aunque las etapas del actor y el cineasta con esa franquicia terminarán con Guardianes de la Galaxia Vol 3, recientemente el ex-luchador aseguró que le gustaría continuar su asociación con el director.

Durante una conversación con el portal Comicbook Bautista afirmó que le “encantaría ser parte del Universo DC” que James Gunn está tramando junto a Peter Safran. No obstante, aunque el propio Gunn abrió la puerta a más colaboraciones con su elenco de Guardianes de la Galaxia en el contexto de las nuevas produciones de DC, Bautista cree que eso no sucederá.

En una conversación paralela con Insider, Bautista contó que ha conversado con James Gunn sobre su posible inclusión en el nuevo Universo DC y en particular manifestó su interés por encarnar a Bane. Sin embargo, el actor siente que ya no estaría en edad para dar vida al famoso enemigo de Batman en esta nueva franquicia.

“He tenido conversaciones con James sobre eso, pero creo que la dirección en la que se está inclinando, reiniciando por completo todo ese universo, está comenzando desde cero y comenzando (con un elenco) más joven y fresco, y creo que debes hacer eso”, dijo Bautista.

“Creo que para revivir el Universo DC, debes comenzar desde cero, y creo que debes comenzar con actores más jóvenes”, añadió. “Tienes que empezar a planificar para los próximos 15 años, y simplemente no creo que puedas hacer eso conmigo. Y lo entiendo. Y, también, tengo que decir que lo aprecio porque no quiero interpretar a un personaje que no puedo hacerle justicia. No creo que en este momento de mi carrera pueda hacerle justicia a Bane. Simplemente no sé si podría manejar la parte física, y yo no creo que tenga la longevidad para planificar con anticipación las películas. Entonces, simplemente no sé si sería ese tipo”.

Bautista actualmente tiene 45 años y aunque por cortesía de su período en la lucha se podría decir que tiene un buen estado físico, su punto sobre las ambiciones del Universo DC es claramente un factor a considerar al igual que sus planes para incursionar en papeles más dramáticos.