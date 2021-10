A Denis Villeneuve le encantaría dirigir una película de James Bond

No Time to Die recién está cerrando su primera semana en cartela, sin embargo, muchas personas ya están pensando en qué pasará con la franquicia de James Bond después de esta cinta protagonizada por Daniel Craig.

En ese sentido, mientras las especulaciones sobre los actores que podrían asumir el papel de 007 han sido incesantes durante los últimos meses, en el ámbito de los directores Denis Villeneuve confesó que le encantaría dirigir una película del famoso espía.

Durante una conversación con el podcast Happy Sad Confused el director de la nueva adaptación de Dune fue consultado respecto a si le interesaría tomar las riendas de un reinicio de la saga de James Bond.

Villeneuve no dudó en responder y después de asegurar que le daría un “sí” rotundo a una pregunta de ese tipo explicó que cualquiera que pretenda comandar la próxima película de 007 tendrá un gran desafío por delante.

“Me encantaría mucho hacer una película de James Bond algún día”, dijo Villeneuve. “Es un personaje con el que he estado desde mi infancia. Siento un gran afecto por Bond. Sería un gran desafío intentar reiniciarlo después de lo que hizo Daniel. Lo que Daniel Craig aportó a Bond fue muy único, fuerte y honestamente inigualable. Es el James Bond definitivo. No puedo esperar a ver la película de Cary (Fukunaga). Estoy muy emocionado. Soy uno de los mayores fanáticos de Bond“.

Villeneuve no solo es el responsable de la nueva película de Dune, sino que también ha comandado cintas como Blade Runner 2049 y Arrival, por lo que ciertamente podría ser considerado para dirigir la saga de Bond. No obstante, el director no sabe si aquello sucederá y solo recalcó que estaría feliz de asumir esa misión.

“No sé si pasaría algo así, pero sería un privilegio. Eso sería pura alegría cinematográfica”, concluyó Villeneuve.