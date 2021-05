A Emily Blunt no le gustan las películas de superhéroes y cree que el género “se ha agotado”

¿Cuál es el fan cast que más han visto en internet? Omitiendo lo que a estas alturas ya es un meme sobre potenciales papeles para Tom Holland, probablemente durante los últimos años se han topado con más de una imagen que imagina a Emily Blunt y John Krasinski con las nuevas versiones cinematográficas de Sue Storm y Reed Richards de Los Cuatro Fantásticos.

Pero, independiente de lo que piensen sobre esa propuesta de los fans y los planes de Marvel Studios para la denominada “primera familia”, parece que la actriz de A Quiet Place no estaría muy interesada en incursionar en el mundo de las producciones de superhéroes.

Después de todo, en el marco de una entrevista con The Howard Stern Show, Blunt planteó que cree que el género de producciones de superhéroes “se ha agotado”.

Como recordarán, Blunt era candidata para interpretar a Black Widow en la segunda película de Iron Man. Sin embargo, por compromisos previos la actriz no pudo participar de ese proyecto y finalmente Scarlett Johansson se quedó con el papel de la espía que ha figurado en un montón de apuestas de Marvel Studios.

En ese sentido, la actriz comenzó reconociendo que en un minuto estuvo interesada en las películas de superhéroes pero que ese ya no sería el caso.

“No es que estén debajo de mí”, respondió Blunt al ser consultada sobre sus impresiones de las películas de superhéroes. “Amo Iron Man y cuando me ofrecieron a Black Widow estaba obsesionada con Iron Man. Quería trabajar con Robert Downey Jr. Habría sido increíble. Pero no sé si las películas de superhéroes son para mí. No están en mi callejón. No me gustan. Realmente no (me gustan)”.

“(El género de los superhéroes) se ha agotado. Estamos inundados, no son solo todas las películas, también son los programas de televisión interminables. No quiero decir que nunca quisiera interpretar un (superhéroe), solo tendría que ser algo tan genial, como un personaje realmente genial, y luego me interesaría”, agregó.

Entonces ¿existen posibilidades de ver a Blunt como Sue Storm? La actriz sostiene que por ahora no hay más que intenciones por parte de algunos fanáticos.

“Eso es un casting de fans. Nadie ha recibido una llamada telefónica”, dijo Blunt sobre las especulaciones de Los Cuatro Fantásticos. “Eso es solo gente que dice, ‘¿No sería genial?’”

De todas maneras, pese a que Blunt parece cerrar la puerta para ese tipo de películas, es probable que esas propuestas de los fans sobre Los Cuatro Fantásticos no desaparezcan ya que previamente John Krasinski había manifestado que le gustaría formar parte del universo de Marvel Studios.