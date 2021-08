A James Gunn le gustaría realizar una serie de The Ravagers de los Guardianes de la Galaxia

Durante el próximo año James Gunn continuará expandiendo el universo de The Suicide Squad de la mano de Peacemaker, una nueva serie para HBO Max que estará enfocada en el personaje que John Cena interpreta en la cinta más reciente de la Task Force X. Pero antes de idear ese programa y cuando todavía trabajaba solo en las películas de Marvel Studios, Gunn pensó en otra apuesta derivada de sus películas.

En una reciente entrevista con el podcast Happy Sad Confused, el director contó que le gustaría concretar una serie centrada en The Ravagers, el equipo de cazarrecompensas y piratas espaciales al que pertenecía Yondu en las películas de los Guardianes de la Galaxia.

“Siempre pensé que The Ravagers sería un gran serie. Ya sea con los Devastadores de Sly Stallone o incluso más en profundidad solo con los piratas y lo que estaban haciendo”, comentó Gunn. “Le dije a Kevin Feige que cuando visitó el set por primera vez cuando estábamos en la nave de The Ravagers para (Guardianes de la Galaxia Vol) 1. Le dije que deberíamos hacer una serie de The Ravagers (y) dijo que si esta película es un éxito, podía hacer lo que quisiera. Aún así, no hay una serie de Ravagers, así que no sé qué pasó”.

Cuando Marvel Studios estrenó a la primera película de los Guardianes de la Galaxia todavía no existía Disney Plus, pero considerando que solo en lo que va de este año aquel streaming ya ha estrenado tres series ambientadas dentro del MCU, la posibilidad de una eventual serie de The Ravagers no parece tan descabellada. Pero claro, aparte de la realización de Guardianes de la Galaxia Vol.3, el especial de Navidad de ese equipo y una posible segunda temporada de Peacemaker, Gunn todavía no quiere comprometerse con ningún proyecto a futuro.