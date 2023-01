A James Gunn le gustaría volver a trabajar con el elenco de Guardianes de la Galaxia en sus proyectos para DC

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no solo será el final de la trilogía del equipo espacial de Marvel Studios, sino que también marcará la despedida de James Gunn del MCU.

Pero mientras el director ya está trabajando como co-CEO de DC Studios y está escribiendo una nueva película de Superman además de un misterioso proyecto televisivo, recientemente indicó que sus colaboraciones con el elenco central de Guardianes de la Galaxia no habrían terminado.

En una entrevista con Empire el director planteó que pese a que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 culminará su trabajo en el MCU, eventualmente podría reunirse con Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Zoe Saldana y Karen Gillan en algún proyecto de DC Studios.

“Este elenco es como mi familia”, dijo Gunn. “No puedo decirles lo cercano que soy con Chris Pratt y Pom (Klementieff), Dave (Bautista), Zoe (Saldaña) y Karen (Gillan). Pero también sé que volveré a trabajar con todas esas personas individualmente. Probablemente en mi otro trabajo”.

Mientras Bautista ha sido el foco de fancasts de DC durante años, no cuesta imaginar que Gunn pueda encontrar espacio para el resto de los actores en los nuevos proyectos de esa compañía. Después de todo, aunque todavía no hay claridad sobre las producciones que contemplará la nueva grilla de adpataciones de esa compañía, el director ya incluyó brevemente a Klementieff en The Suicide Squad.