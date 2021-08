¿Cuál es el cameo “oculto” de un integrante de Guardianes de la Galaxia en The Suicide Squad?

Poco antes de que se concretara el estreno de The Suicide Squad el director y guionista de la película, James Gunn, aprovechó una aparición en el podcast Happy Sad Confused para avisar que su nueva cinta contaba con un cameo de un integrante del elenco de Los Guardianes de la Galaxia que nadie había descubierto aún.

“Puede que haya un Guardián en algún lugar de la película que nadie haya visto todavía, lo que me sorprende mucho. Recibí 100 críticas de esta película y estoy asombrado”, dijo Gunn.

Considerando que hasta la fecha el director sostiene que nadie ha encontrado un easter egg de la primera película de los Guardianes de la Galaxia inevitablemente algunos fanáticos comenzaron a preocuparse de que este guiño a la otra franquicia del director podría pasar desapercibido. Pero al parecer ese no será el caso.

Por lo que, si ya vieron The Suicide Squad, prepárense para entrar en el terreno de los spoilers y conocer a este cameo.

spoiler

Por supuesto, el elenco de The Suicide Squad cuenta con varios actores que formaron parte de las películas de Los Guardianes de la Galaxia.

En primer lugar tenemos a Michael Rooker, el actor detrás de Yondu, como Savant.

También está Sean Gunn, quien interpreta a Kraglin y da vida el Rocket en el set de las películas del MCU, y en The Suicide Squad no solo hizo el aspecto físico de Weasel sino que también apareció brevemente como Calendar Man.

Todo mientras Sylvester Stallone, quien apareció en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 como Stakar Ogord, es la voz de King Shark.

Pero obviamente ninguno de ellos califica como el cameo “oculto”. Después de todo, Stallone, Sean Gunn y Rooker figuraron en distintos aspectos de la promoción de The Suicide Squad, por lo que con esa consideración solo queda una opción para el cameo que anticipó James Gunn: Pom Klementieff.

La actriz que da vida a Mantis comenzó a sonar como parte de la película en 2019 cuando el actor Steve Age (Gef en Guardianes de la Galaxia 2 y John Economos en The Suicide Squad) compartió una foto que decía: “The Suicide Squad (con la estrella invitada Pom) posterior a la proyección de Joker (me encantó)”.

Pero aunque aquella publicación podría haber quedado en nada, ahora con el estreno de The Suicide Squad se confirmó la aparición de Klementieff en la cinta.

Si ponen atención en la escena donde el equipo entra a “La Gatita Amable” para buscar a Thinker, pueden ver que aparecen unas bailarinas y una de ellas es nada más ni nada menos que Klementieff, quien obviamente luce un poco distinta a sus apariciones en el MCU al no contar con el maquillaje de Mantis.

Así, pese a que Gunn aún no lo confirma, todo parece apuntar a que Klementieff efectivamente es el cameo sorpresa de Guardianes de la Galaxia en The Suicide Squad porque aunque siempre podría estar la opción de que el director tenga algo más oculto, probablemente no es “Chris P. Ratt”, una de las ratas que dio vida Sebastian y que Gunn nombró en en honor a Chris Pratt, el actor tras Star-Lord.