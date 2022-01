A los directores de Uncharted: El Legado Perdido les gustaría volver a la saga en un futuro

Los directores de Uncharted: El Legado Perdido a través de una reciente entrevista se refirieron a la posibilidad de regresar a la saga en un futuro, mencionando que es un mundo del que quieren ver mar.

En una entrevista con GamesRadar, Kurt Margenau y Shaun Escayg, mencionaron sobre la posibilidad de retornar a la saga que “Creo que podemos decir ‘nunca digas nunca”, agregando que “Uncharted es una saga que adoramos y al estudio le encanta. Me gusta, a Kurt le gusta. Es un mundo del que queremos ver más. Ciertamente podría decir eso”.

Cabe mencionar que tras el lanzamiento de El Legado Perdido en 2017, desde Naughty Dog se han centrado en otras de sus importantes franquicias, como The Last of Us, y por el momento se desconoce el futuro de la saga, y si es que continuará de alguna forma.

En la misma línea es que próximamente se estrenará la película de Uncharted protagonizada por Tom Holland, algo que podría abrir las puertas a que desde la desarrolladora den a conocer alguna información del futuro de la saga aunque por el momento sólo queda esperar.