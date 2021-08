A Masahiro Sakurai no le gusta que utilicen su imagen como un meme

Para algunas personas convertirse en un meme puede ser todo un logro, sin embargo, aunque a lo largo de su carrera ha inspirado varias imágenes humorísticas, Masahiro Sakurai no vería a esa práctica de internet con buenos ojos.

Recientemente el famoso desarrollador de videojuegos participó de un episodio de “Harada’s Bar”, el programa del diseñador de Tekken, Katsuhiro Harada.

En ese contexto, Harada aprovechó de preguntarle a Sakurai sobre los memes y después de abordar a una imagen comparativa entre ambos le consultó al creador de Kirby sobre la veracidad de la frase “Never ask me for anything again” (“Nunca más me vuelvan a pedir nada”) que se ha posicionado como uno de los memes más populares del creador.

Naturalmente Sakurai aclaró que nunca dijo aquella frase y apuntó a que quizás su origen podría estar en una interpretación exagerada de su biografía de Twitter. “Si haces que la biografía suene realmente fuerte, supongo que podría interpretarse así”, dijo Sakurai.

Harada rápidamente ratificó que aunque este tipo de cosas parten como humoradas eventualmente pueden perder su contexto y quedar como dichos reales de sus protagonistas aunque ese no sea el caso. Pero esa reflexión no dejó contento a Sakurai por lo que el desarrollador quiso remarcar que no le gusta que utilicen su imagen para crear memes.

“Siento que quiero que dejen de usar mi cara o mi icono para decir lo que quieren decir, incluso si es una broma”, señaló Sakurai. “No deberías el poder de otra gente para tus propios principios”.

Es decir, aunque para algunos puede parecer una humorada, para Sakurai sus memes no serían más que una forma de atribuirle cosas que no ha dicho y simplemente no le gustarían.