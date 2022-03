A Sam Raimi le gustaría dirigir una película de Batman

En el mundo de las películas de superhéroes, Sam Raimi es recordado por comandar la popular trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire. Sin embargo, mientras el director se prepara para volver a incursionar en ese género con su nueva cinta enfocada en Doctor Strange, recientemente el responsable de Evil Dead reconoció que le gustaría trabajar con otro reconocido personaje de los cómics: Batman.

Aunque actualmente el futuro en la pantalla grande del murciélago parece estar dictado por lo que planea hacer Warner Bros a partir de The Batman con Robert Pattinson y los planes para las apariciones de Michael Keaton en las películas de The Flash y Batgirl. No obstante, durante una entrevista con Empire, Raimi contó que le gustaría comandar una producción del vigilante de Gotham.

“Siempre me ha encantado Batman”, dijo Rami antes de añadir entre risas: “Si alguna vez viera la batiseñal en el aire, vendría corriendo”.

Pero aunque por ahora no hay nada que indique que el famoso cineasta podría ser parte de una producción de ese popular superhéroe de DC, cabe señalar que no hay pocos personajes de cómics que sean del interés del director. De hecho, en el mismo artículo reiteró su afición por Doctor Strange y Spider-Man.

“Siempre me ha gustado su cómic, y la primera película estuvo brillantemente hecha”, comentó Raimi sobre Doctor Strange antes de añadir que “si escuchara esa risa profunda y gorgoteante de The Shadow proveniente de la oscuridad, también saldría tentativamente. ¡Y Spider-Man estaría por delante de Doctor Strange, pero no quiero ponerlo en la lista!”.

La próxima película de Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, se estrenará en mayo de este año. Y, en cuanto al futuro de Batman en el cine, Warner Bros todavía no aprueba otra película con Robert Pattinson, pero las versiones de Batman de Michael Keaton y Ben Affleck serán parte de The Flash e incluso el actor de la cinta de 1989 figurará en la nueva apuesta de Batgirl.