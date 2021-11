Aaron Sorkin reiteró su interés en una secuela de The Social Network: “Lo que ha estado sucediendo con Facebook estos últimos años es una historia que vale la pena contar”

Cuando The Social Network se presentó en 2010, la película escrita por Aaron Sorkin y dirigida por David Fincher se enfocó en la historia de los orígenes de Facebook y las enemistades que Mark Zuckerberg generó para impulsar su famosa red social.

Pero aunque aquella película contó con una buena recepción e incluso fue nominada a varios premios, Sorkin tiene claro que ahora existe una historia mucho más jugosa en torno a la plataforma del conglomerado que recién fue renombrado como Meta.

Durante los últimos años Facebook no solo ha protagonizado escándalos como Cambridge Analytica, sino que también ha sido cuestionada por su papel en la desinformación y la difusión de discursos de odio. Todo mientras sus prácticas de recolección de datos y manejo de la información también han sido puestas en tela de juicio e incluso, por testimonios como el que recientemente entregó Frances Haugen, se han destapado algunas preocupantes prácticas por parte de la plataforma.

En ese sentido, en una nueva entrevista con The Hollywood Reporter, Sorkin reiteró que está interesado en realizar una secuela de The Social Network.

“Bueno, no quiero ser noticia aquí. Creo que lo que ha estado sucediendo con Facebook estos últimos años es una historia que vale mucho la pena contar, y hay una forma de contarla como seguimiento de The Social Network, y eso es todo lo que sé”, dijo el guionista.

Esta no es la primera vez que Sorkin habla sobre su interés en una secuela de The Social Network. De hecho, tiempo atrás comentó que estaba esperando a que David Fincher aceptara dirigir la cinta.

En ese sentido, aunque no comprometió nada, el guionista reafirmó que esa sigue siendo su intención.

“Es asombroso porque de hecho recibí una llamada telefónica sobre ese mismo tema (la secuela de The Social Network) esta mañana. ¿Realmente no hemos ido a ninguna parte desde el momento en que dije eso? ¿Qué progreso se ha hecho? La respuesta a su pregunta es no, no he terminado de querer trabajar con grandes directores, y Fincher ciertamente estaría en la parte superior de esa lista”, concluyó el guionista.