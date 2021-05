Activision confirmó que Sledgehammer desarrollará al nuevo juego de Call of Duty para este 2021

Después de varios rumores al respecto, Activision finalmente confirmó que Sledgehammer estará a cargo del próximo juego de Call of Duty.

En el marco de una conferencia para sus inversionistas respecto al primer trimestre de 2021, la compañía confirmó que Sledgehammer desarrollará al nuevo juego de Call of Duty que planean lanzar a fines de este 2021.

“Estamos muy emocionados por el lanzamiento premium de Call of Duty de este año”, dijo el presidente y director de operaciones de Activision, Dan Alegre, durante la conferencia (vía PC Gamer). “El desarrollo está a cargo de Sledgehammer Games. El juego se ve genial y está en camino para su lanzamiento en otoño”.

Sledgehammer trabajó Call of Duty: Advanced Warfare y Call of Duty: WWII, lo que resulta particularmente llamativo considerando que se rumorea que este nuevo titulo podría volver a la Segunda Guerra Mundial. No obstante, Activision no confirmó ni descartó esos reportes.

De hecho, en su respuesta al anuncio, desde Sledgehammer solo expresaron que están “emocionados de liderar la carga en el Call of Duty de este año y no podemos esperar para compartir más”.

Pero aunque los detalles por ahora son escasos, durante la misma conferencia Alegre también habría anticipado una “integración” de este título con el ecosistema de Call of Duty existente. Todo además de recalcar que este juego sería desarrollado con la nueva generación de consolas en mente.

“Esta es una experiencia creada para la próxima generación con imágenes impresionantes en los modos de juego de campaña, multijugador y cooperativo, diseñado para integrarse y mejorar el ecosistema COD existente“, dijo Alegre (vía VGC). “Esperamos poder compartir más detalles con la comunidad pronto”.