Activision pidió disculpas por incluir “contenido insensible con la comunidad musulmana” en Call of Duty: Vanguard

Activision pidió disculpas por un elemento del mapa de zombies de Call of Duty: Vanguard. Según recoge Polygon, la compañía emitió una declaración para abordar esta polémica que implica una cuestionable representación del Corán, el libro sagrado del islam.

“Había contenido insensible con la comunidad musulmana que se incluyó por error la semana pasada, y desde entonces se ha eliminado del juego”, señaló Activision. “Nunca debería haber aparecido como lo hizo en el juego. Nos disculpamos profundamente. Estamos tomando medidas inmediatas a nivel interno para abordar la situación y prevenir este tipo de sucesos en el futuro”.

Si bien Activision no quiso detallar qué elemento del juego fue “insensible con la comunidad musulmana”, esta es una respuesta a las denuncias que varios usuarios levantaron porque una parte del mapa del modo zombies de Call of Duty: Vanguard incluía varias páginas del Corán esparcidas en el piso y salpicadas con sangre. De hecho, los jugadores incluso podrían pisar o disparar contra las páginas del texto religioso.

Antes de emitir la disculpa recogida por Polygon, Activision se refirió a la polémica mediante su cuenta oficial para Medio Oriente.

“Call of Duty está hecho para todos. Había contenido insensible a la comunidad musulmana que se incluyó por error la semana pasada, y desde entonces se ha eliminado del juego. Nunca debería haber aparecido como lo hizo en el juego. Nos disculpamos profundamente. Estamos tomando medidas inmediatas a nivel interno para abordar la situación a fin de prevenir este tipo de sucesos en el futuro”, señaló la compañía (vía Drexto).

Por ahora se desconoce cómo el equipo creativo de Call of Duty: Vanguard no reparó en esta situación antes del lanzamiento del juego teniendo en cuenta la importancia que tiene el Corán para los musulmanes. No obstante, esta no es la primera polémica de este tipo para la franquicia y en 2012 Activision tuvo que remover un mapa de Modern Warfare que también contenía una frase considerada ofensiva por los jugadores musulmanes.