Actriz de voz Ada Wong borra casi todas sus publicaciones tras ola de críticas y acoso en redes sociales

Lily Gao, la actriz que le ha dado la voz en inglés al personaje de Ada Wong en Resident Evil 4 Remake ha desaparecido casi por completo de redes sociales luego de recibir una ola de críticas por su papel en el juego.

Las críticas de los fans apuntan a que su versión del personaje no suena bien y se escucha “aburrido”, no encajando con el personaje que tuvo su primera aparición en Resident Evil 2.

Las críticas y el acoso recibido a través de redes sociales llevó a que Lily cerrará los comentarios en su cuenta de Instagram y posteriormente borrara casi todas las publicaciones de su cuenta.

A pesar de las críticas y el acoso recibido, es que algunos usuarios han salido a redes sociales para defenderla de los ataques, destacando lo ilusionada que se encontraba hace unos meses por su rol en el videojuego.

Cabe recordar que el tema del acoso, lamentablemente se ha convertido en algo no del todo extraño en el mundo de los videojuegos y es que las olas de mensajes de odio ya se han visto en ocasiones anteriores, como en el caso de The Last of Us Part 2, en donde Laura Bailey fue altamente acosada en redes sociales por su papel como Abby.