Acusan a Naughty Dog de usar canción sin permiso en el último adelanto de The Last of Us 2

Una polémica se ha tomado el último adelanto de The Last of Us 2, y es que el comercial televisivo fue acusado de utilizar sin permiso una canción.

Este nuevo adelanto muestra a Ellie interpretando una canción a Dina, mientras se intercalan escenas de acción y peligro. La canción corresponde a una versión modificada de True Faith del grupo New Order, y hasta ahí todo estaba bien hasta que una cantante acusó a la compañía de utilizar sin su permiso una modificación que hizo de la canción original.

La cantante estadounidense Lotte Kestner, realizó la denuncia a través de Twitter, mencionando a la cuenta oficial de la desarrolladora y al director del juego Neil Druckmann. “Ey, ¿Saben que el cover de True Faith que pusieron en el tráiler de The Last of Us Parte II es una réplica de una versión mía que salió hace diez años?”, apuntó a través de la red social.

Según agregó en otro mensaje “escribí partes originales que no están en la versión original y que han sido copiadas exactamente por quienquiera que la haya versionado".

Por el momento desde Naughty Dog no se han referido al respecto.

The Last of Us 2 saldrá el próximo 19 de junio para PS4.