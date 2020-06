The Last of Us 2 presenta la versión extendida de su comercial televisivo

Durante la jornada de ayer salió a la luz un comercial televisivo de The Last of Us 2, el cual fue mostrado a través de ESPN. Ahora desde PlayStation han dado a conocer la versión extendida del mismo, el cual suma algunas escenas.

Este nuevo adelanto del esperado juego desarrollado por Naughty Dog, no dura mucho más y se extiende por 1 minuto y 20 segundos, a diferencia de los 30 segundos que tiene su versión televisada.

“Mientras Ellie persigue la venganza después de un evento traumático, debe enfrentar las devastadoras repercusiones físicas y emocionales de sus acciones”, apunta la descripción del video que muestra a Ellie tocando guitarra.

La canción interpretada por Ellie corresponde a una versión modificada de True Faith de New Order.

The Last of Us 2 llegará el próximo 19 de junio a PS4.