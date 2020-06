Ellie muestra sus dotes musicales en el nuevo comercial de The Last of Us 2

Cada vez falta menos para el lanzamiento de The Last of Us 2, y un nuevo comercial televisivo del juego ha salido a la luz, en esta ocasión mostrando los dotes musicales de Ellie.

En los 30 segundos que dura esta promoción del juego de Naughty Dog, se puede ver a la protagonista tocando guitarra, cantando y compartiendo un momento con Dina, todo intercalado con las diferentes amenazas que existen en el mundo de The Last of Us.

La canción interpretada por Ellie corresponde a una versión modificada de True Faith de New Order.

Entre las promociones que se encuentran realizando para el juego, se encuentra una serie de videos los cuales se centran en profundizar en el mundo creado, y donde los desarrolladores explican diferentes aspectos del título.

The Last of Us Part II saldrá el próximo 19 de junio para PS4.