The Last of Us II profundiza en su gameplay con nuevo video

Naughty Dog publicó un nuevo video sobre el desarrollo de The Last of Us 2, el cual en esta ocasión se encuentra centrado en el gameplay del títulos.

Este nuevo adelanto forma parte de una serie de videos publicados por la desarrolladora, y que se enfocan en diferentes puntos del juego. El primero de estos fue lanzado hace una semana, y se centraba en la historia del título.

El próximo video llegará el 27 de mayo y se centrará en los detalles del juego, y el último de estos se centrará en el mundo de The Last of Us 2, y se publicará el 3 de junio.

The Last of Us Part II saldrá el próximo 19 de junio para PS4.