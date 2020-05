Naughty Dog publica video sobre el desarrollo de The Last of Us 2

Naughty Dog publicó un video sobre el desarrollo de The Last of Us 2, el cual marca el inicio de una serie centrada en como se realizó el juego.

En total serán cuatro videos, los que abordarán diferentes aspectos del título y contarán con entrevistas a los desarrolladores.

El primer video, que ya fue lanzado, se centra en la historia tras el juego, y según mencionan desde la compañía, no tiene spoilers.

Los siguientes videos llegarán el 20 de mayo, centrado en el gameplay, el 27 de mayo en los detalles, y el 3 de junio en el mundo del juego.

The Last of Us Part II saldrá el próximo 19 de junio para PS4.