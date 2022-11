Adiós sanguijuelas: Netflix activa la opción para eliminar dispositivos indeseados de las cuentas

Netflix concretó el lanzamiento de una nueva opción que permitirá que puedas sacar de tu cuenta de Netflix a aquellos usuarios que ya no quieres que tengan acceso a tus claves.

A grandes rasgos se trata de una característica llamada “Administrar acceso y dispositivos” que permite cerrar de forma remota el acceso de dispositivos que no están aprobados por el dueño de la cuenta o que simplemente ya no quieren que tengan acceso. Sí, ideal para mandar al olvido todo lo que tenga que ver con ese ex.

Para acceder a la opción deben seguir los siguientes pasos:

- Acceder a la configuración de la cuenta

- Moverse hasta la sección de seguridad y privacidad

- Hacer click en “Administrar acceso y dispositivo”

- En esa sección encontraremos todos los dispositivos que tienen acceso a la cuenta, incluyendo aquellos conectados a los diferentes perfiles.

Según explica Netflix, la sección permite ver “los dispositivos más recientemente activos en la cuenta” y, para mayor seguridad, recalcan que: “puedes cerrar la sesión de cualquier dispositivo desconocido o cambiar tu contraseña”.

Asimismo, la sección entrega información como el perfil que tiene acceso al dispositivo, el momento de la última visualización e inclusive el lugar (con todo y dirección IP).

Por último, cabe mencionar que todo esto sigue la jugada de Netflix para sumar más suscriptores nuevos, ya que eliminar a usuarios indeseados podría dar pie a que estos últimos obtengan su propia suscripción. En ese sentido, también sigue el impulso de la compañía con el plan piloto que comenzó a cobrar por “miembros extra” que viven fuera del hogar del dueño de la cuenta.