Advierten que torrents de Spiderman: No Way Home están disfrazados de mineros de criptomonedas

Spiderman: No Way Home es la película del momento, ya que actualmente posee una recaudación de más de 1.500 millones de dólares, lo que la convierte en la octava película más taquillera de todos los tiempos. Sin embargo, tal popularidad se traduce casi siempre en la piratería, más específicamente en los torrents, los cuales, no todos están libres de malwares.

Desde hace algunas semanas, el sitio web Reasons Lab Blog reportó que se ha detectado que un torrent ruso de la nueva película del arácnido contiene un minero de criptomonedas. Este instalará un malware en los computadores personales, exprimiendo al máximo su rendimiento para extraer las monedas digitales. El archivo en cuestión se llama “spiderman_net_putidomoi.torrent.exe”, que se traduce del ruso como “spiderman_no_wayhome.torrent.exe”.

El malware es capaz de agregar exclusiones a Windows Defender, creando persistencia y generando un proceso de vigilancia para mantener su actividad en segundo plano. Además de esto, el virus intenta mantenerse alejado de los escáneres utilizando nombres legítimos para los archivos y procesos que crea. Por ejemplo, usa el nombre de Google y suelta archivos con nombres como sihost64.exe, y los inyecta en svchost.exe.

Se recomienda que al descargar torrents siempre se revisen las extensiones de los archivos, esto se realiza activando la opción en el Explorador de Windows para mostrar las extensiones ocultas. De este modo, nos aseguramos que los archivos de video que suelen ser .mp4 o .mkv no terminen en .exe, lo cual probablemente es un software malicioso que dañará nuestro computador.

Ah, y por cierto, las copias piratas de la película están en una pésima calidad. No accedan a ese tipo de ficheros.