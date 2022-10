Age of Empires II: Definitive Edition estaría próximo a llegar a Xbox

Al parecer una de las sorpresas que estaban preparando para la celebración del 25° aniversario de Age of Empires se ha filtrado, y es que el organismo de clasificación por edades europeo, PEGI, ha emitido una clasificación para Age of Empires II: Definitive Edition para las consolas Xbox.

Cabe recordar que el primer Age of Empires se lanzó en octubre de 1997, por lo cual desde Microsoft tienen preparada una transmisión especial para esta jornada la cual se podrá ver a través de Twitch y Youtube, y donde sería anunciado el juego.

Según muestra el organismo, no habría que esperar mucho por la llegada del juego a Xbox One y Xbox Series, y es que según muestra este llegaría durante la misma jornada de hoy a ambas consolas. Cabe recordar que originalmente Age of Empires II: Definitive Edition se lanzó en 2019 para PC.

Por el momento sólo queda esperar por la transmisión de Age of Empires, la cual será a las 14:00 horas de Chile, y ver como es que adaptarán la jugabilidad del clásico RTS al control de Xbox.