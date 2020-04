Ahora podrán ver gratis Band of Brothers y True Detective en HBO Go

A lo largo de la historia de HBO, Band of Brothers se instaló como una de sus miniseries más elogiadas. Producida ejecutivamente por Steven Spielberg y Tom Hanks, tras la colaboración de ambos en Rescatando al Soldado Ryan, la miniserie ganó siete Premios Emmy y también fue condecorada en los Globos de Oro.

Desde “Currahee”, el notable primer episodio que nos presenta a su banda de hermanos, incluyendo una secuencia de subir una colina tras comer spaghetti, la propuesta de Band of Brothers se desenvuelve a través de un escenario bélico realizado al más alto nivel.

Y ahora la serie podrá ser vista gratuitamente en la plataforma de HBO Go, ya que sus diez notables episodios serán liberados a partir de este 29 de abril. Ni siquiera tendrán que registrarse. Solo tienen que entrar al sitio oficial de la plataforma, que ya ha liberado otras series en el marco de las cuarentenas generadas por el coronavirus.

Pero no es la única, la plataforma de streaming también liberará la elogiada primera temporada de True Detective, por lo que podrán acercarse al turbio caso en el que se involucran Hart y Cohle, interpretados por Matthew McCounaghey y Woody Harrelson.

Sumen además The Night Of y la aclamada Years and Years, que también estarán disponibles por 15 días. De ahí que esta prueba de HBO Go busca seducir con la sólida propuesta de este streming.

Hasta este miércoles estaban liberadas las primeras dos temporadas de Los Soprano, las dos temporadas de Barrry y el primer capitulo de Watchmen, entre otros.