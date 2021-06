Ahora revelaron fotos de Helen Mirren como la villana de Shazam: Fury of the Gods

Durante la mañana de este lunes el director de Shazam! Fury of the Gods, David F. Sandberg dio a conocer el primer vistazo oficial a los nuevos trajes que lucirán el héroe titular y su familia en la nueva película de DC.

Sandberg acompañó esta revelación explicando que quería anticiparse a una eventual filtración de los trajes, sin embargo, aunque el director evitó que los nuevos atuendos de los hermanos de Billy Batson se revelaran antes de tiempo, simplemente no pudo evitar que ocurriera una filtración con otra figura de la película.

Así, durante la tarde de este lunes, desde el portal Just Jared dieron a conocer el primer vistazo a Helen Mirren en Shazam! Fury of the Gods.

Como podrán ver a continuación, en las fotos Mirren luce un traje tipo armadura que además incluye una llamativa corona. Todo mientras conversa con Shazam (Zachary Levi).

De acuerdo a lo que se reveló cuando Mirren se sumó a la película, la actriz dará vida a Hespera, la hija de Atlas, y se posicionará como una villana en esta historia.

Shazam! Fury of the Gods planea estrenarse en 2023.