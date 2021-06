Así lucirán Shazam y su familia en Fury of the Gods

Un par de semanas después de que se dieran a conocer los primeros acercamientos oficiales y extraoficiales al nuevo traje de Shazam para Shazam! Fury of the Gods, el director de la película, David F. Sandberg, decidió adelantarse a las filtraciones y reveló el primer vistazo a los nuevos atuendos que tendrá la familia del Mortal más poderoso de la Tierra en la secuela.

Así, a través de su cuenta de Twitter, el director compartió una foto de Adam Brody, Meagan Good, Ross Butler, Zachary Levi, Grace Fulton y D.J. Cotrona como las contrapartes superpoderosas de Freddy, Darla, Eugene, Billy, Mary y Pedro.

“No sé cuánto tiempo podemos evitar que los trajes nuevos se filtren, así que aquí hay una foto que tomé el otro día”, escribió Sandberg.

Como recordarán, la primera película de Shazam concluyó con los hermanos de Billy adquiriendo superpoderes y desde un principio se ha tanteado que ese será un punto de la trama de Shazam! Fury of the Gods. En ese sentido, este cambio de vestuario para los héroes no resulta muy sorprendente aunque ciertamente es llamativo y también contempla la confirmación de que la actriz Grace Fulton se encargará de interpretar a ambas versiones de Mary.

Después de todo, aunque en Shazam Fulton solo interpretó a la versión tradicional de Mary, Sandberg dio a entender que esta vez Michelle Borth no aparecerá versión con superpoderes del personaje.

“Sí, Grace ahora interpreta ambas partes. Pero su cabello y maquillaje son ligeramente diferentes cuando es súper, así que nadie la reconocerá jamás. ¡Oye, funciona para Wonder Woman!”, señaló el director en respuesta a la pregunta de un fan.

Aunque Shazam! Fury of the Gods está en pleno proceso de rodaje, su estreno recién se concretará en junio de 2023.