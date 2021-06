Fotos del set ofrecen el primer vistazo al nuevo traje de Shazam en Fury of the Gods

Todavía faltan un par de años para que Shazam: Fury of the Gods llegue a los cines, pero como la nueva película de DC comenzó su rodaje días atrás, las primeras fotos de sus filmaciones ya están disponibles.

Durante este jueves desde el portal Just Jared compartieron las primeras imágenes del rodaje de Shazam: Fury of the Gods que revelan a nada más ni nada menos que el nuevo traje del héroe titular.

Así, como podrán ver a continuación, las fotos muestran al actor Zachary Levi con un traje rojo que no solo tiene otra textura y detalles sino que también tiene un rayo más pequeño que la versión anterior y cuya capa aparentemente será realizada de manera digital.

Shazam: Fury of the Gods será dirigida por David F. Sandberg, el responsable de la primera cinta de Billy Batson, y también contará con el regreso de gran parte del elenco original además de nuevas adiciones como Helen Mirren, Lucy Liu y Rachel Zegler.

En estos minutos, el estreno de Shazam: Fury of the Gods está planificado para junio del 2023.