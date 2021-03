Ahora Warner Bros. trasladará a Hourman a la pantalla grande

La idea de que cualquier superhéroe puede llegar al cine sigue sustentándose. En esta ocasión se ha dado a conocer que Warner Bros, a través de su división DC Films, concretará una alianza con la productora Chernin Entertainment (Dawn of the Planet of the Apes) para llevar a cabo una adaptación cinematográfica de Hourman.

Aunque el nombre a muchos no les dirá nada, este es un personaje clásico de la Edad de Oro. De hecho, en los cómics, el personaje históricamente ha sido asociado a la Sociedad de la Justicia, el primer equipo de superhéroes DC. Y a lo largo de la historia han existido tres versiones diferentes.

El primer Hourman, llamado Rex Tyler, fue creado originalmente por el escritor Ken Fitch y el dibujante Bernard Baily en las páginas de Adventure Comics #48 de 1940. Su historia lo estableció como un científico que desarrolla a Miraclo, la “vitamina milagrosa” que le otorga súper fuerza y súper velocidad por una hora. Con los años, sus historias abordaron cómo Miraclo tenía efectos adictivos y el propio Rex no podía dejar la lucha contra el crimen.

El segundo Hourman es el hijo de Rex, siendo su sucesor hasta el día de hoy en la JSA, mientras que el tercero es un androide del futuro creado por Grant Morrison y Howard Porter.

Gavin Games y Neil Widener se encargarán de escribir esta versión, aunque por ahora se desconocen detalles del foco que tendrá esta iniciativa.

En el pasado, la cadena The CW tuvo en la mira la realización de una serie basada en el personaje, pero esa iniciativa nunca avanzó.