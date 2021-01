Al director de Tekken le gustaría trabajar en un nuevo Pokkén

En 2015 fue lanzado Pokkén Tournament, un juego basado en la popular franquicia japonesa con formato de juego de peleas, en 2017 este tuvo una reversión bajo el nombre de Pokkén Tournament DX para Nintendo Switch y ahí quedo todo. Sin embargo, el director y productor de Tekken, Katsuhiro Harada, apuntó recientemente que le gustaría trabajar en una próxima entrega del juego.

El juego de peleas en 3D, tomaba alguna de los elementos de Tekken para los combates, y según las cifras dadas a conocer por Nintendo vendió más de dos millones de copias entre las versiones de Wii U y Nintendo Switch.

La última versión que tuvo, contó con dos DLC, los cuales sumaron a Aegislash y Blastoise en 2018, tras lo cual no volvió a recibir nuevo contenido.

Según mencionó Harada a través de Twitter “Mantenemos una buena relación con Nintendo y con The Pokémon Company” agregando que Pokkén tuvo una “gran respuesta” y que le gustaría trabajar en uno de nuevo, a pesar de esto explica que no depende de él y es Nintendo y The Pokémon Company quienes tienen la última palabra.