Al igual que en Game of Thrones, la secuencia de inicio de House of The Dragon incluye detalles de la historia

[Esta nota incluye spoilers de House of The Dragon]

Considerando que Game of Thrones es una de las series más populares, exitosas e influyentes del Siglo XXI es innegable que diversos elementos de esa producción amparada por HBO se han consolidado como verdaderos iconos del programa. Pero quizás pocas cosas son tan representativas de Game of Thrones como el tema de su introducción que fue compuesto por Ramin Djawadi por allá en 2011.

El tema principal de Game of Thrones no solo se pudo escuchar en las ocho temporadas de la serie original inspirada en la obra de George R. R. Martin, sino que su composición encabezada por el violonchelo volvió esta semana de la mano del segundo episodio de House of The Dragon.

Pese a que el equipo creativo de House of The Dragon tomó la decisión de no incluir una secuencia de apertura en el primer episodio de la serie, eso cambio en el segundo capítulo y cuando HBO lanzó al episodio llamado “The Rogue Prince” esta semana los acordes del tema de Game of Thrones volvieron a sonar.

Pero aunque la música es la misma, la introducción de House of The Dragon tiene sus propios elementos distintivos.

Mientras la presentación de Game of Thrones mostraba los cambios en Westeros con el correr de las temporadas, la primera intro de House of The Dragon se remonta a la Casa Targaryen.

Como probablemente notaron aquella escena toma como inspiración a la maqueta de la Antigua Valyria que el Rey Viserys Targaryen I tenía en su habitación y a partir de allí muestra varios símbolos mientras recorre los distintos recovecos de la construcción con un río de sangre.

Por supuesto, la presencia de la sangre y Valyria no son elementos sorprendentes en una introducción para una serie como House of The Dragon. Después de todo, el lema de la Casa Targaryen es “Sangre y Fuego” y Valyria era el hogar ancestral de ese clan antes de su migración forzada a Dragonstone.

Pero mientras esos son guiños interesantes quizás lo más llamativo es que la intro de House of The Dragon mostraría al árbol genealógico de la Casa Targaryen.

Todo comienza con la corona de Aegon I Targaryen, el conquistador que emerge desde la sangre en los primeros segundos de la intro.

Y posteriormente (a una velocidad considerable) se muestran dos símbolos que corresponderían a Visenya y Rhaenys Targaryen, las hermanas (y esposa en el caso de Visenya) de Aegon .

Todo antes de dar paso a símbolos de otros miembros de la casa del dragón como Aenys I Targaryen , Jaehaerys I Targaryen, Alysanne Targaryen, Baelon Targaryen y Alyssa Targaryen, entre otros.

Y posteriormente se muestran los símbolos de dos de los protagonistas de House of The Dragon: el Rey Viserys I Targaryen y el príncipe Daemon Targaryen, antes de dar paso a detalles que parecen adelantar la historia incluyendo a la representación de Aemma Arryn con sangre (indicando su muerte) y un camino que sigue en el linaje de Viserys I Targaryen.

De hecho, un usuario en Twitter que resaltó estos elementos en la intro de House of The Dragon especula que esa secuencia incluso tendría referencias al linaje de Daemon.

Pero aunque esas conjeturas aún no se resaltan en la serie, el final de la intro es claro y nos deja con el símbolo de Rhaenyra Targaryen representado por el collar que Daemon le regaló en el primer episodio.

Como la introducción de Game of Thrones evolucionó de la mano de los eventos de la serie, solo nos queda esperar para ver si sucederá lo mismo con esta apertura de House of the Dragon de cara a todas las traiciones y muertes que parecen inevitables en la serie que ya garantizó su segundo ciclo.