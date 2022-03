“Algo completamente diferente para el MCU”: Los objetivos y desafíos de Moon Knight, la nueva serie de Marvel Studios

Un proyecto que ha estado en el radar de Marvel Studios desde el día 1. Así fue definida la serie de Moon Knight, que esta semana debutará en Disney+, por el productor Grant Curtis, quien participó en la trilogía original de Spider-Man dirigida por Sam Raimi.

Como parte de la conferencia de prensa de la película, Curtis planteó que la realización de la adaptación fue “una progresión natural” tras la historia del personaje desde su debut en los cómics en 1975. “Creo que fue el tiempo perfecto. Cuando ves a Disney+ y la necesidad de tener un margen más amplio para contar esta historia increíble, las audiencias lo van a ver este 30 de marzo y este fue el momento perfecto para lanzarlo a este universo”, agregó el productor.

Por su parte, Oscar Isaac, el encargado de protagonizar la serie, tomando los múltiples roles que implica el superhéroe al centro de la historia, explicó que tras conversar inicialmente con todos los involucrados, pensó que “parecía que había una oportunidad real de hacer algo completamente diferente, particularmente en el MCU”.

“Centrarse realmente en esta lucha interna de este personaje y usar la iconografía egipcia, el género de los superhéroes y este lenguaje para hablar sobre esta lucha interna real que está teniendo esta persona. Y también para crear un personaje imborrable e inusual, particularmente con Steven Grant. Así que sentí que una vez que tuve una idea real de cómo quería interpretar a Steven y se lo mostré a todos y lo recibieron con los brazos abiertos, también me di cuenta de que tenía colaboradores reales e increíbles y que iba a ser una aventura creativa”, agregó el actor.

Como parte de la historia de Moon Knight, y a diferencia de una historia de origen tradicional, conocemos al personaje desde otra óptica, una vez que ya ha tenido toda una carrera previa luchando contra el crimen como Marc Spector. Al mismo tiempo, como el héroe sufre de un trastorno de personalidad múltiples, lo conocemos a través de otra personalidad - Steven Grant- que desconoce toda su historia previa y solo es un simple empleado de un museo que no tiene idea de lo que está pasando.

“Creo que Steven, en particular, tiene un sentido del humor que es diferente de lo que hemos visto. Marvel ha hecho un trabajo increíble al combinar acción y comedia de una manera excelente. Y pensé que con Steven había una oportunidad de hacer un tipo de comedia diferente a la que hemos visto de alguien que no sabe que es gracioso ni sabe que está siendo gracioso. Y eso fue realmente emocionante. Y luego encontrar el contrapunto de eso con Marc, de alguna manera apoyándose un poco en el estereotipo del tipo justiciero torturado y oscuro, pero lo que lo hace tan especial es que tiene a este pequeño inglés viviendo dentro de él”, agregó Isaac.

Ethan Hawke, quien interpreta a Arthur Harrow, el antagonista de la historia, destacó que fue atraído por este proyecto debido a lo inusual que es enfrentarse a un héroe que tiene un trastorno mental, en contraste con lo que habitualmente se hace estableciendo que es el villano quien carga con ese tipo de mochila.

“Hay innumerables historias de villanos con enfermedades mentales y aquí tenemos a un héroe con enfermedades mentales. Y eso es fascinante porque ahora hemos invertido todo el proceso. Y como antagonista, no puedo estar loco, porque el héroe está loco. Así que tengo que encontrar dentro de mi a un lunático cuerdo o una fuerza malévola cuerda. Y ese fue un acertijo interesante para mí, descubrir cómo es estar en dinámica con lo que estaba haciendo Oscar”, dijo el actor.

“Mohamed Diab [Director de 4 de los seis episodios] realmente estaba aceptando a la enfermedad mental como una forma de crear a un narrador poco confiable. Y una vez que has roto el prisma de la realidad, todo lo que ve el público es desde un punto de vista sesgado. Y eso es realmente interesante para el villano porque: ¿Me ven como soy?”, planteó Hawke. “También, y creo que ese era nuestro acertijo, encontramos a alguien que está tratando de salvar el mundo. Y en su mente, él es el “Santo” Harrow, ¿sabes?”, agregó.

Por su parte, Mohamed Diab planteó que su carrera estaba ligada a pequeñas películas independientes en el Medio Oriente y nunca estuvo atraído de aceptar las ofertas para dirigir películas más grandes, pero planteó que Moon Knight fue algo distinto tanto por el concepto de historia creado por el guionista Jeremy Slater, en el que una persona descubre que tiene otra identidad que es un superhéroe, como por la posibilidad de abordar todo el trasfondo egipcio, tanto del pasado como del presente, en el que se desarrolla la serie.

“Como egipcios, siempre nos vemos representados, o el Medio Oriente se ve representado, de una manera que lo llamamos orientalismo. Cuando nos ves como exóticos y deshumanizados. Mostrarnos como humanos, solo como seres humanos normales, que es lo que hacemos a través del personaje de Layla, y viendo incluso a Egipto como Egipto”, explicó Diab. “El 90 por ciento del tiempo”, agregó.

Aaron Moorhead, uno de los co-directores de los dos episodios restantes de la serie, recalcó que otro de los aspectos relevantes tiene relación con la propia importancia que han tenido este tipo de historias en las últimas décadas.

“Nuestros grandes mitos modernos son las películas de Marvel en este momento. El Gran Mito Americano ahora mismo viene de Marvel. Y muchos otros lugares, pero es realmente genial ser parte de eso y contar una historia que en realidad trata sobre estos mitos antiguos y cosas con las que todos crecimos. Y también, el solo hecho de que ese tono de alguna manera encaja con todo nuestro trabajo independiente es realmente genial. Probablemente habríamos dicho que sí a cualquier cosa. Pero pasó a ser algo que era como lo que hacemos, ¿sabes? Es muy genial”, explicó el director.

El poder de la colaboración

¿Qué separa a Moon Knight de otros grandes proyectos? Ethan Hawke lo tiene claro: en su realización existe mucho valor y no en el sentido monetario de la palabra

“En toda mi experiencia, generalmente cuando hay un gran presupuesto, hay una tremenda cantidad de miedo. Y las personas a cargo son increíblemente controladoras y la creatividad se reduce”, puntualizó Hawke.

“En toda mi experiencia con Marvel, es todo lo contrario. Ustedes han traducido su éxito en confianza y la confianza en... Sí, vamos a cocinar en su cocina, pero si nos quedamos en la cocina, podemos hacer lo que queramos. Y había mucha alegría y muchas ganas de fallar y muchas ganas de tener malas ideas. Porque no puedes encontrar una gran idea si no decimos algunas tonterías y cometemos errores”, explicó el actor. “Había una gran pasión por contribuir. Y cuando un actor como Oscar tiene un fuerte acierto con un personaje, cuando tiene algo que quiere aportar y lo sigues, pasan cosas buenas”, remarcó.

Parte de esa colaboración también se expuso de la misma forma en que trabajó Oscar Isaac, ya que el actor recalcó que un elemento importante para poder interpretar a todas las personalidades de su personaje tuvo relación con el hecho de que su propio hermano, el actor Michael Hernández, pudiese estar en el set e interpretar a Steven o Mac cuando él estuviese interpretando a la contraparte.

“Lo que sí no preví fue lo técnicamente demandante que eso sería, el tener que aparecer y decidir qué personaje iba a interpretar primero, y luego intentar bloquearlo, darle notas a mi hermano y hacer la escena para luego cambiar personalidades. Una de las cosas más divertidas de actuar es hacerlo en oposición a otra personaje y dejar que algo espontáneo suceda que no esperas. No hubo realmente una oportunidad de hacerlo, pero igual intentamos encontrar la forma de que se sintiese espontáneo y no todo planificado. Eso fue un desafío”, agregó sobre su experiencia de colaboración en el set para crear a Moon Knight.

Finalmente, en lo que concierne a los propios trajes del superhéroe, Oscar Isaac agregó que todo fue una mezcla de “investigación y una colaboración”.

“Meghan Kasperlik, nuestra diseñadora de vestuario,, hizo un trabajo increíble llevándolo de un concepto a algo que podía usar, moverme y pelear. La artesanía fue simplemente asombrosa”, explicó.

“E incluso antes de que llegara Oscar, había un traje, y todos sentimos que este es el mejor traje del mundo. Y luego vino Oscar, y tuvo algunos comentarios. Y creo que en este momento una de las principales cosas que todos están comentando es lo hermoso que es el traje y lo diferente que es. Y esto me recordó el poder de la colaboración. Siempre piensas: ¿por qué trabajar con una mente cuando puedes trabajar con 50, sabes? Y realmente se nota en ese traje. A todos les encanta lo diferente que es de todos los otros programas de Marvel. Es bonito”, finalizó Mohamed Diab.

Moon Knight se estrenará este 30 de marzo en Disney+.