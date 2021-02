Algunas teorías de los fans sobre WandaVision serían “increíblemente precisas” según Paul Bettany

Desde que WandaVision comenzó a presentar sus capítulos en Disney Plus, internet y las redes sociales de han llenado de teorías de la serie. De hecho, solo basta ingresar al hashtag de WandaVision en Twitter para encontrarse con un montón de teorías que van desde la popular supuesta participación de Mephisto y la rumoreada verdadera identidad de Agnes hasta planteamientos que tienen más tintes de sueños como consideraciones de los X-Men y hasta de Los Cuatro Fantásticos.

Pero mientras todos esos elementos todavía permanecen en el terreno de las especulaciones, recientemente Paul Bettany aseguró que algunas teorías de WandaVision estarían bastante cerca de la verdadera trama de la serie.

Obviamente el actor detrás de Vision no señaló que teorías eran las que tenían más sentido, sin embargo, en una entrevista con Marvel.com señaló que habrían especulaciones “increíblemente precisas”.

“Me encanta. Me encanta que se difunda entre los fans. Y me encanta lo frustrados que están por no poder ver todo de una vez”, comentó Bettany al ser consultado sobre la estrategia de lanzamiento de la serie. “Me encanta leer sus teorías sobre lo que podría suceder. Y algunas de ellas son increíblemente precisas, de hecho. Sigo pensando: “Marvel debería darle un trabajo a esa persona”.

“Ha sido muy divertido ver (a los fans) pasar por esto”, agregó el actor. “Quiero decir, sé que han estado esperando mucho tiempo. Nosotros también. Es realmente especial verlo en la plataforma sin mi nombre en el medio (como en las proyecciones anticipadas). Así que sí, ha sido muy divertido”.

Obviamente no tenemos idea en qué lugares lee Paul Bettany sus teorías, por lo que tendemos que seguir esperando para descifrar que especulaciones eran correctas y cuales se sumaran al anecdotario de teorías erróneas sobre el MCU.