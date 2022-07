Algunas tramas de la tercera temporada de The Boys se verán reflejadas en Varsity, el spin-off de la serie

Si todavía no ven la tercera temporada de The Boys probablemente querrán ponerse al día con la serie antes de que se comiencen a revelar más detalles sobre Varsity, el spin-off universitario del programa de Homelander y compañía. Después de todo, aunque Varsity contará con un nuevo elenco y nuevos personajes, recientemente Eric Kripke ratificó que su trama incluirá referencias a los eventos de The Boys y en particular a lo que pasó durante el tercer ciclo de la serie.

Al ser consultado sobre la posibilidad de crossovers entre The Boys y Varisty, Kripke reiteró que esa opción está sobre la mesa y anticipó algunas de las conexiones que se darán en la serie además de los puntos obvios como su ambientación y la presencia de Vought.

“Definitivamente hay un crossover, y estamos haciendo todo lo posible para diseñar un universo que ve algunos de los problemas y las historias en la Temporada 3 durante la primera temporada en Varsity”, señaló el productor a Deadline. “Por ejemplo está la campaña presidencial en el fondo de esa temporada, y ciertas cosas que están sucediendo en esa escuela son una reacción a la temporada 3 de The Boys. Hay Soldier Boy, etcétera, pero también algunas historias nuevas que están sucediendo en esa temporada del spin-off que tenemos que retomar y llevar a la temporada 4 del programa”.

Kripke ya había tanteado esta posible retroalimentación entre The Boys y Varsity indicando que era posible que algunos personajes de la serie principal aparecieran en el spin-off. De hecho, mientras aún no hay cameos confirmados, un video del set ya tanteó que en Varisty, por ejemplo, veremos estatuas de Homelander y A-Train.

La cuarta temporada de The Boys aún no tiene una fecha de estreno y Amazon Prime Video tampoco ha fijado un plazo para el debut de Varsity