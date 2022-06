El spin-off de The Boys contará con varios cameos de personajes del programa principal

Si bien en estos minutos la mayoría de los fanáticos de The Boys están pensando en qué sucederá en el resto de la tercera temporada y se están preparando para el anticipado episodio de “Herogasm”, el showrunner del programa aprovechó la promoción de la serie para anticipar algunos aspectos del spin-off universitario de The Boys.

Así, durante una entrevista con Rolling Stone, Eric Kripke confirmó que esta producción que supuestamente se llamará The Boys Presents: Varsity incluirá cameos de algunas caras conocidas de la serie principal.

“Sí. Sin hacer spoiler de nada, creo que habrá varios cameos muy, muy geniales. Debido a que es una universidad dirigida por Vought, el cruce con los personajes de Vought es inevitable, de verdad”, dijo Kripke.

Pero eso no es todo porque, además de anticipar que personajes como los integrantes de The Seven podrían aparecer en el spin-off, Kripke abordó el tono que tendrá esta producción.

Según el productor, el spin-off de The Boys no será un cambio radical respecto a la serie principal. No obstante, tampoco será una repetición de la misma fórmula.

“Creo que nuestro objetivo es contar una experiencia universitaria muy cruda y real a través de la metáfora de la lente del superhéroe. Pero no somos como Undeclared, que era una comedia directa. Y tampoco somos Euphoria, que llegó a un nivel de oscuridad que no creo que estemos haciendo”, señaló Kripke. “Estamos en algún punto intermedio. Realmente estamos tratando de estar a salvo dentro de nuestro mundo, pero contamos historias que en la serie principal simplemente no podrías contar. Y tenemos nuevos personajes que son igual de atractivos, pero que no podrían estar en el otro programa”.

En ese sentido, el responsable de la serie de The Boys añadió que “la única lección que sin duda aprendí de Marvel y el trabajo brillante que hace Kevin Feige es que se rompe el trasero para no repetirse. Especialmente en los primeros días cuando no había tantos (proyectos) pero todos y cada uno de los héroes tenían una película con un sentimiento totalmente diferente. Pasas de una película de la Segunda Guerra Mundial a un thriller político a una película de John Hughes”.

“Entonces, en todo caso, lo que estamos tratando de hacer es eso. Tenemos un universo con clasificación R que es sexualmente explícito. Pero, ¿cuál es un espectáculo totalmente diferente que podría vivir en ese universo? Y sería un experimento interesante para ver si a la gente le gusta. Me encanta, pero veremos si a la gente le encanta”, concluyó.

El spin-off de The Boys aún no tiene una fecha de estreno, pero después de varios ajustes su elenco incluirá a Lizze Broadway, Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Patrick Schwarzenegger y Sean Patrick Thomas, entre otros.