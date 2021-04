Amazon Prime Video presenta sus estrenos para el mes de mayo

P!Nk: All I Know So Far: Únete a la galardonada artista P!NK mientras se embarca en una gira mundial por su disco que rompió récords en el 2019, “Beautiful Trauma” y le da la bienvenida al público al unirse a su familia, mientras trata de encontrar un balance entre ser mamá, esposa, jefa y artista. Mezclando material de la gira, entrevistas detrás de cámaras y material personal, el director Michael Gracey (The Greatest Showman) le da al público un vistazo detrás de cámaras al circo que P!NK llama vida.