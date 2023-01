Amy Jo Johnson explicó por qué no estará en el especial de los Power Rangers que presentará Netflix

Este año el servicio de streaming Netflix presentará un especial de celebración para conmemorar los 30 años de la franquicia de los Power Rangers. Será un capítulo que reunirá a Rangers de las primeras generaciones, incluyendo a dos miembros del equipo original de Mighty Morphin.

Pero aunque gran parte de los primeros Rangers estará en el episodio, una de las ausencias más notable será Amy Jo Johnson, quien interpretó a Kimberly, la primera Pink Ranger.

Aunque no entró en detalles, la actriz ahora explicó que su ausencia estuvo relacionado con el monto que Hasbro, la compañía detrás de la franquicia, puso sobre la mesa.

“Para que conste, nunca dije que no... simplemente no dije que sí a lo que se me ofreció. ¡Pero hay otras cosas divertidas en preparación! ¡Espero ver a mis amigos pateando traseros!”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

El otro gran ausente será Austin St. John, el primer Red Ranger, quien no se ha referido a su ausencia, pero basta mencionar que en los últimos años ha tenido problemas con impuestos que le impiden salir del estado de Texas. En tanto, los otros integrantes restantes de la etapa Mighty Morphin Power Rangers, Thuy Trang y Jason David Frank, ya han fallecido.

Mighty Morphin’ Power Rangers: Once & Always se transmitirá en Netflix el 19 de abril.