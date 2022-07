Ana de Armas cree que no es necesario que James Bond se convierta en un personaje femenino

Suman a Ana de Armas al listado de personas que creen que la próxima encarnación de James Bond no debería convertir al famoso espía en un personaje femenino.

Siguiendo los dichos al respecto de los responsables de la franquicia del 007 y Daniel Craig, ahora la actriz que participó de No Time to Die aseguró no cree que sea necesario transformar a James Bond en una mujer.

“No hay necesidad de una mujer Bond. No debería haber ninguna necesidad de robar el personaje de otra persona, ya sabes, para hacerse cargo. Esta es una novela, y conduce a este mundo de James Bond y esta fantasía de ese universo en el que se encuentra”, dijo de Armas a The Sun.

Pero eso no implica que la actriz esté en contra de las actualizaciones de la saga del espía y argumentó que mientras siente que Bond debería continuar siendo un hombre, los roles para las mujeres en la franquicia deberían tomar más relevancia.

“Lo que me gustaría es que los papeles femeninos en las películas de Bond, aunque Bond siga siendo un hombre, cobren vida de otra manera. Que se les dé una parte más sustancial y un reconocimiento. Eso es lo que creo que es más interesante que voltear cosas”, añadió la actriz.

Aunque se ha discutido bastante sobre cómo debería ser la próxima versión de James Bond siguiendo al retiro de Daniel Craig, aún faltaría bastante para que los responsables de la saga determinen quién será el siguiente 007.