Andrew Garfield quería que su Spider-Man ayudara a los jóvenes a “sentir su propia excepcionalidad”

En diversas oportunidades Andrew Garfield ha expresado sus reparos con el resultado final de las películas en las que interpretó a Spider-Man. Sin embargo, en el contexto de todos los rumores sobre Spider-Man: No Way Home, el actor sigue recibiendo preguntas respecto a su tiempo como el trepamuros y recientemente aprovechó de abordar qué es lo que trató de plasmar en el personaje.

Andrew Garfield tuvo la misión de interpretar a una nueva versión de Spider-Man para el cine tras las populares películas protagonizadas por Tobey Maguire y dirigidas por Sam Raimi. Pero el actor sostiene que no dudó en tomar el papel porque al igual que muchas personas es un fanático de Spidey.

“No sé acerca de la reencarnación, y si hay una oportunidad para mí de estar vivo y que me ofrezcan la oportunidad de estar prolongadamente en un disfraz como mi personaje favorito de todos los tiempos. No hay forma de que pueda decir que no”, comentó Garfield en una reciente entrevista con Total Film (vía Games Radar+) . “Y sí, lo único que sabía que iba a ser un desafío era el aspecto de la fama, y sabía que con eso también vendrían cosas buenas. Sabía que (Spider-Man) me iba a proporcionar una prisión dorada”.

En ese sentido, Garfield también remarcó que su idea para dar vida a Spider-Man/Peter Parker tenia que ver con el aspecto más cotidiano del personaje y básicamente quería que los jóvenes se pudiesen sentir reflejados en él.

“Mi intención (...)Empecé a estudiar mitos, que es la base de las películas de cómics y los cómics en general. Y dices: ‘Oh, claro. La responsabilidad de los cineastas modernos es la misma que la de la persona que cuenta la historia alrededor de la fogata’. Las historias son las cosas que nos recuerdan quiénes somos como seres humanos y, de hecho, tenemos la oportunidad de brindar sabiduría, medicina y orientación profundas”, dijo el actor.

“Entonces, para mí, era como: ¿Cómo puedo ayudar a infundir esto con tanta alma y universalidad como sea posible, sabiendo que millones de jóvenes van a estar mirando? Por lo tanto, no es un ejercicio de venta de camisetas, tazas y Cajitas Felices, sino que les brinda a los jóvenes la oportunidad de sentir su propia excepcionalidad y cotidianidad. Y ver a alguien como ellos luchar con esas dos cosas que viven dentro de ellos mismos”, agregó. “Entonces, para mí, se trataba de eso. Y luego, ya sabes, están todos los demás sirviendo a sus propios amos”.

Si en última instancia Garfield consiguió o no su cometido es algo que probablemente seguirá generando debate por mucho tiempo. Pero pese a que las cosas no resultaron como esperaba el actor, dio a entender que esa insatisfacción es algo que ha experimentado con varios proyectos y no solo se acota a su tiempo como Spidey.

“Rara vez estoy satisfecho con el resultado de algo. Sufro de ese tipo de insatisfacción divina y extraña que tienen la mayoría de las personas creativas”, señaló el actor. “Recuerdo que cuando vi The Social Network por primera vez, y Jesse y yo dijimos:’“Oh, odiamos esta mierda. La odiamos’. Todos a nuestro alrededor decían: ‘¿Qué diablos les pasa? Es increíble’. Pero pensamos: ‘No. Lo arruiné. Deberían haber elegido a otra persona’. Hay una versión saludable de eso, que es crecer. Pero, a veces, se convierte en un capricho”.